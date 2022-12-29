Лидеры подорожания, удешевления. Что стало самым недоступным и доступным

Доступнее в этом году стали телевизоры — на 10,5%. Но цены на электропылесосы все же значительно подросли. Ранее этот вид техники можно было приобрести за 7 тысяч рублей, а теперь ценник подскочил до 9 тысяч, из-за чего товар стал на 18,5% менее доступным.