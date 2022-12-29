Лидеры подорожания, удешевления. Что стало самым недоступным и доступным

Самый значительный рост цены в категории «еда» зафиксирован на сахар — в сентябре 2021 года он стоил 57 рублей, в этом году — 76. Казалось бы, разница незначительная, но за ее счет тюменцы «потеряли» 198 килограммов продукции.
Но в то же время цена на огурцы упала со 167 до 89 рублей (95%), сейчас их можно купить их на 316 килограммов больше.
Алкоголь стал доступнее. Сейчас среднестатистический тюменец может на нынешнюю среднюю зарплату купить на две бутылки водки больше, чем на прошлогоднюю. Это связано с тем, что цена на водку выросла не так значительно — с 588 рублей до 605.
А вот сигареты для жителей Тюменской области стали почти на 14% менее доступными. Цена на них выросла со 126 рублей до 154. И рост средней зарплаты не покрывает взлетевший ценник.
Доступнее в этом году стали телевизоры — на 10,5%. Но цены на электропылесосы все же значительно подросли. Ранее этот вид техники можно было приобрести за 7 тысяч рублей, а теперь ценник подскочил до 9 тысяч, из-за чего товар стал на 18,5% менее доступным.
С 2022 года иномарки стали менее доступными на 23,6%. С отечественными автомобилями ситуация обстоит лучше, но незначительно, их доступность упала на 18,1%.
Все категории товаров в разделе «Бытовая химия» стали для жителей Тюменской области менее доступными. В среднем «Индекс утраты» составил более 17,5%. Значительнее всего выросли цены на зубные щетки — со 116 рублей до 156, а это минус 106 штук на среднестатистическую зарплату.
Также жители Тюменской области теперь могут себе позволить на 205 кусков мыла, на 60 бутылок шампуня и 78 тюбиков зубной пасты меньше.