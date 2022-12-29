Группа Турчака по вопросам СВО разработает «тепловую карту» проблем в регионах

Принято решение о создании в онлайн-формате «тепловой карты» вопросов, связанных с оказанием помощи гражданам, подпавшим под частичную мобилизацию, и их родственникам. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Создать группу для решения проблем СВО поручил глава государства Владимир Путин, и он намерен каждый месяц принимать доклад об итогах ее работы. Возглавляющий координационную группу Андрей Турчак заявил, что ключевая цель состоит в выявлении и решении системных проблем в рамках СВО.
«Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают, — отметил он. — Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии».
Группе поручили контроль своевременности и полноты обеспечения военнослужащих положенными им выплатами и оснащением. Помощь будут оказывать и родственникам россиян, подпавших под частичную мобилизацию. Правительство гарантирует это на основании соответствующих распоряжений Путина.
Работа пяти подгрупп предполагает следующие важные направления: развитие мобилизационных мощностей, материально-техническое обеспечение участников СВО, мобилизационный учет, поддержка членов их семей, а также военно-патриотическое воспитание граждан РФ.
Кроме того, группа будет анализировать деятельность по патриотическому воспитанию молодежи и вести информационную деятельность по вопросам частичной мобилизации, сообщает сайт ER.RU. От экспертов ожидают инициатив, касающихся производства продукции для нужд воинских формирований, резюмировал Турчак.