Группа Турчака по вопросам СВО разработает «тепловую карту» проблем в регионах

Создать группу для решения проблем СВО поручил глава государства Владимир Путин, и он намерен каждый месяц принимать доклад об итогах ее работы. Возглавляющий координационную группу Андрей Турчак заявил, что ключевая цель состоит в выявлении и решении системных проблем в рамках СВО.