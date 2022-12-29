График работы тюменского ГИБДД в новогодние праздники изменится

Стоит отметить, что в праздники изменится схема работы тюменских автобусов. 31 декабря общественный транспорт будет ездить как обычно, а вот с 1 января и до конца каникул, то есть до 8 января, автобусы и маршрутки будут ходить, в соответствии с расписанием воскресных дней. Получить подробную информацию о работе и графике городского транспорта в праздники можно с помощью бесплатного звонка 8-800-250-07-22.