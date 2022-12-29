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График работы тюменского ГИБДД в новогодние праздники изменится

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI

В праздники изменится график работы тюменского ГИБДД

В тюменском ГИБДД сообщили об изменении графика работы. В связи с новогодними праздниками 31 декабря государственные услуги жителям Тюменской области будут оказываться до 12 часов.
«1, 2, 7, 8 января – выходные дни. 3, 4, 5, 6 января – госуслуги оказываются в г. Тюмени, г. Тобольске, г. Ишиме, г. Ялуторовске, Заводоуковском ГО, с. Омутинском, с.Казанском, с Уват. 4 и 5 января - госуслуги оказываются в с. Нижняя Тавда, с. Исетском, рп Голышманово, с. Бердюжье, с. Викулово, с. Абатском, с. Упорово», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Стоит отметить, что в праздники изменится схема работы тюменских автобусов. 31 декабря общественный транспорт будет ездить как обычно, а вот с 1 января и до конца каникул, то есть до 8 января, автобусы и маршрутки будут ходить, в соответствии с расписанием воскресных дней. Получить подробную информацию о работе и графике городского транспорта в праздники можно с помощью бесплатного звонка 8-800-250-07-22.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени больницы и поликлиники изменят расписание работы. В период новогодних праздников амбулаторная медпомощь взрослым и детям будет оказываться по специальному графику. 30 декабря и 9 января — в обычном режиме. 31 декабря рабочий день докторов сократится на час. 1 и 7 января медики будут на выходных. Со 2 по 6 января дежурные врачи примут пациентов с 9:00 до 16:00.

Консультативные поликлиники №1 и №2 будут работать в Тюмени с 9 до 13 часов 3 и 5 января.

В Областной стоматологии 3 января ждут тюменцев с 8:00 до 14:00. 6 числа учреждение будет работать с 8:00 до 14:00.

Режим работы Сбербанка 30 декабря — 9 января
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Новый год 2023#Погода#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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