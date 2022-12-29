Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года

УСТЭК подвела итоги года, определив самых исполнительных и наиболее ответственных партнеров в номинациях: «Лучший подрядчик», «Лучший потребитель», «Лучшая управляющая компания», «Лучший поставщик товаров» и «Лучший поставщик услуг».
Выбор происходил среди жилищных организаций, инжиниринговых компаний, строительных, монтажных предприятий, проектных институтов, трубных заводов, транспортных фирм и, конечно, потребителей тепловой энергии — среди тех, с кем ресурсонабжающая организация имеет договоры теплоснабжения. Цель такого награждения — отметить лучшие практики партнерства в сфере энергетики и поощрить добросовестных потребителей и подрядчиков УСТЭК.
Звание «Лучшая управляющая компания» в 2022 году присвоено ООО УК «Даудель». ООО УК «Даудель» исправно обслуживает 12 многоквартирных жилых домов Тюмени, своевременно оплачивает услуги теплоснабжения и ГВС, активно работает с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности и качественно подготавливает дома к отопительному периоду.
В номинации «Лучший потребитель» выбраны два контрагента: ООО «Тюменский реабилитационный центр» и ИП Тарков Иван Александрович. Они вовремя производят оплату за тепловую энергию, соблюдают режимы потребления и обеспечивают полную техническую готовность системы теплоснабжения к отопительному периоду.
«Лучшим подрядчиком» названо ООО «Стиль Жизни». Общество удостоено этого звания как надежный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании 2022 года, соблюдая нормы и правила, качественно выполнил все взятые на себя обязательства в срок.
ООО «Уральский газовый союз» признан «Лучшим поставщиком товаров». Работа поставщика отмечена за регулярную и своевременную поставку технических газов для проведения газосварочных работ.
Достойным примером в номинации «Лучший поставщик услуг» в 2022 году признано ОАО «ТРИЦ». Предприятие производит своевременное начисление платы и сбор денежных средств за потребленные коммунальные услуги.
УСТЭК выражает благодарность своим надёжным партнерам за плодотворное и успешное сотрудничество.