Единая теплоснабжающая организация Тюмени наградила лучших партнеров 2022 года

«Лучшим подрядчиком» названо ООО «Стиль Жизни». Общество удостоено этого звания как надежный партнер УСТЭК, который во время летней ремонтной кампании 2022 года, соблюдая нормы и правила, качественно выполнил все взятые на себя обязательства в срок.