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Дмитрий Артюхов лично передал подарки и посылки мобилизованным ямальцам

Сегодня, 10:24
Фото: тг канал Дмитрия Артюхова
Он приехал в зону СВО, чтобы узнать, какая помощь нужна бойцам. Губернатор Ямала встретился с военнослужащими батальона «ЯМАЛ» в зоне спецоперации. Дмитрий Артюхов передал бойцам посылки из дома и новогодние подарки.

К слову, совсем недавно ямальские мобилизованные получили от округа автомобили, дизельные генераторы, печи-буржуйки, лазерные дальномеры. Также им помогли пополнить запасы обмундирования, аптечек, гигиенических средств и оргтехники.  

Ребята показали, в каких условиях живут и проходят военную подготовку, рассказали, что им сейчас необходимо. Попросили в первую очередь станцию и оборудование для ремонта техники – решим в ближайшее время, - поделился глава округа.

Помимо поддержки ямальским мобилизованным и их семьям, ЯНАО активно помогает и в восстановлении разрушенной инфраструктуры Волновахского района. Ранее глава Минстроя высоко оценил работу, проделанную Ямалом на территории ДНР.

Дмитрий Артюхов выступил с предложением разработать стратегию молодежной политики
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#Александр Мязин#Общество#Губернатор#Военные#Подарки#Подарки на Новый год#Погода
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