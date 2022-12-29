Дмитрий Артюхов лично передал подарки и посылки мобилизованным ямальцам

Он приехал в зону СВО, чтобы узнать, какая помощь нужна бойцам. Губернатор Ямала встретился с военнослужащими батальона «ЯМАЛ» в зоне спецоперации. Дмитрий Артюхов передал бойцам посылки из дома и новогодние подарки.

К слову, совсем недавно ямальские мобилизованные получили от округа автомобили, дизельные генераторы, печи-буржуйки, лазерные дальномеры. Также им помогли пополнить запасы обмундирования, аптечек, гигиенических средств и оргтехники. Ребята показали, в каких условиях живут и проходят военную подготовку, рассказали, что им сейчас необходимо. Попросили в первую очередь станцию и оборудование для ремонта техники – решим в ближайшее время, - поделился глава округа. Помимо поддержки ямальским мобилизованным и их семьям, ЯНАО активно помогает и в восстановлении разрушенной инфраструктуры Волновахского района. Ранее глава Минстроя высоко оценил работу, проделанную Ямалом на территории ДНР. Дмитрий Артюхов выступил с предложением разработать стратегию молодежной политики Узнать подробнее