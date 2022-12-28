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Жители Тюмени повышают себе предновогоднее настроение катанием на коньках и горках

Сегодня, 13:58
Фото: Информцентр ТО

Предновогоднее настроение: Тюменцы катаются на коньках и горках

Тюменцы рассказали о своём предновогоднем настроении. Большинство горожан уже нарядили ёлку, покатались на горках и коньках. В последние дни 2022 года жители Тюмени отправятся в торговые центры и магазины.

На окнах квартир появляются праздничные гирлянды. 

«Я скатилась сегодня с самой высокой горки на турбазе Боровое, всё вернула себе сразу и детство и новогоднее настроение, было хорошо, но больше почему-то нихачу», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Рита М.

Некоторые жители областной столицы вспоминают детство, тогда предновогоднее настроение «было лучше».

Вчера «наш город» сообщал, что 1 января в Тюмени похолодает до – 25, но днём ожидается – 14 градусов. Синоптики ждут снегопад и до 1 мм осадков.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Погода#Люди#Праздник
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