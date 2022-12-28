Жители Тюмени повышают себе предновогоднее настроение катанием на коньках и горках

На окнах квартир появляются праздничные гирлянды.
«Я скатилась сегодня с самой высокой горки на турбазе Боровое, всё вернула себе сразу и детство и новогоднее настроение, было хорошо, но больше почему-то нихачу», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Рита М.
Некоторые жители областной столицы вспоминают детство, тогда предновогоднее настроение «было лучше».
Вчера «наш город» сообщал, что 1 января в Тюмени похолодает до – 25, но днём ожидается – 14 градусов. Синоптики ждут снегопад и до 1 мм осадков.