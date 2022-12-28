Жители Тюмени повышают себе предновогоднее настроение катанием на коньках и горках

Предновогоднее настроение: Тюменцы катаются на коньках и горках

Тюменцы рассказали о своём предновогоднем настроении. Большинство горожан уже нарядили ёлку, покатались на горках и коньках. В последние дни 2022 года жители Тюмени отправятся в торговые центры и магазины.