Женщина получит от администрации Тюмени новое жилье взамен аварийного

Администрацию Тюмени обязали предоставить жилье женщине взамен аварийного

По данным пресс-службы тюменских судов, в Тюмени рассмотрено гражданское дело по иску прокурора города в интересах Ф. о предоставлении жилья. Её дом подлежит сносу, но женщина новой квартирой не обеспечена.