Женщина получит от администрации Тюмени новое жилье взамен аварийного

Иск к администрации города Тюмени был удовлетворён.
«Как следует из материалов гражданского дела, Ф. является лицом попавшим под региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья. Дом, в котором находится принадлежащая ей квартира, подлежит сносу», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
В ходе заседания судья обязал администрацию Тюмени предоставить в собственность Ф. взамен изымаемого жилья другое благоустроенное помещение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесли многоквартирный аварийный дом на улице Сахалинской. Здесь жили 12 семей.