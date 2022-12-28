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Женщина получит от администрации Тюмени новое жилье взамен аварийного

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI

Администрацию Тюмени обязали предоставить жилье женщине взамен аварийного

По данным пресс-службы тюменских судов, в Тюмени рассмотрено гражданское дело по иску прокурора города в интересах Ф. о предоставлении жилья. Её дом подлежит сносу, но женщина новой квартирой не обеспечена.

Иск к администрации города Тюмени был удовлетворён.

«Как следует из материалов гражданского дела, Ф. является лицом попавшим под региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья. Дом, в котором находится принадлежащая ей квартира, подлежит сносу», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

В ходе заседания судья обязал администрацию Тюмени предоставить в собственность Ф. взамен изымаемого жилья другое благоустроенное помещение.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесли многоквартирный аварийный дом на улице Сахалинской. Здесь жили 12 семей.

В Тюмени снесли многоквартирный аварийный дом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Экономика#Деньги#Погода
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