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Юрист дал советы работодателям по грамотному увольнению недобросовестных сотрудников

Сегодня, 14:17
Множество судебных разбирательств, в которых работодатель проигрывает, несмотря на свою правоту, основаны на неверном определении нарушений и неполной фиксации проступков сотрудника.

В комментарии NEWS.ru юрист Александр Хаминский назвал причины, из-за которых уволить нерадивого сотрудника может быть проблематично.

Как сообщает NEWS.ru, по опыту эксперта, именно недобросовестные кадры во многих случаях ориентируются в законах Трудового кодекса лучше, чем руководители. Хаминский напоминает, что большая часть оснований для увольнения включена в статью 81 ТК РФ.

В числе самых распространенных причин для увольнения он назвал: однократное грубое и неоднократные нарушения трудового распорядка, включая невыход на работу, оставление рабочего места без весомых оснований, выполнение своих профессиональных обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несоблюдение норм по охране труда и т. д. Увольнение сотрудника по причине хищения, растраты или намеренной порчи имущества возможно исключительно на фоне привлечения к уголовной или административной ответственности.

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