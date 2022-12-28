Юрист дал советы работодателям по грамотному увольнению недобросовестных сотрудников

В числе самых распространенных причин для увольнения он назвал: однократное грубое и неоднократные нарушения трудового распорядка, включая невыход на работу, оставление рабочего места без весомых оснований, выполнение своих профессиональных обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несоблюдение норм по охране труда и т. д. Увольнение сотрудника по причине хищения, растраты или намеренной порчи имущества возможно исключительно на фоне привлечения к уголовной или административной ответственности.