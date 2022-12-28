Юрист дал советы работодателям по грамотному увольнению недобросовестных сотрудников

В комментарии NEWS.ru юрист Александр Хаминский назвал причины, из-за которых уволить нерадивого сотрудника может быть проблематично.
Как сообщает NEWS.ru, по опыту эксперта, именно недобросовестные кадры во многих случаях ориентируются в законах Трудового кодекса лучше, чем руководители. Хаминский напоминает, что большая часть оснований для увольнения включена в статью 81 ТК РФ.
В числе самых распространенных причин для увольнения он назвал: однократное грубое и неоднократные нарушения трудового распорядка, включая невыход на работу, оставление рабочего места без весомых оснований, выполнение своих профессиональных обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несоблюдение норм по охране труда и т. д. Увольнение сотрудника по причине хищения, растраты или намеренной порчи имущества возможно исключительно на фоне привлечения к уголовной или административной ответственности.