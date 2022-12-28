В Тюменской области участники СВО получат отсрочку по договорам аренды

Ранее «Наш Город» писал, что подмосковный военный комиссар заявил об увеличении срока срочной службы в армии с осени 2023 года до двух лет. Позже Министерство обороны опубликовало опровержение данной информации. В ведомстве заверили, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев и на данный момент изменений сроков военной службы не предлагается