В Тюменской области участники СВО получат отсрочку по договорам аренды

Такое решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании, сообщил глава администрации Тобольска Максим Афанасьев. По его словам, данную инициативу народные избранники подержали единогласно.
«Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — пояснил Максим Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что подмосковный военный комиссар заявил об увеличении срока срочной службы в армии с осени 2023 года до двух лет. Позже Министерство обороны опубликовало опровержение данной информации. В ведомстве заверили, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев и на данный момент изменений сроков военной службы не предлагается