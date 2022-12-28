nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области участники СВО получат отсрочку по договорам аренды

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI

Участникам СВО из Тобольска дадут отсрочку по договорам аренды

Тоболякам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, предоставят отсрочку по платежам в рамках арендных договоров. Также жителям Тобольска разрешат досрочно расторгать договора аренды.

Такое решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании, сообщил глава администрации Тобольска Максим Афанасьев. По его словам, данную инициативу народные избранники подержали единогласно.

«Срок отсрочки уплаты арендной платы рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 30 дней. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — пояснил Максим Афанасьев.

Ранее «Наш Город» писал, что подмосковный военный комиссар заявил об увеличении срока срочной службы в армии с осени 2023 года до двух лет. Позже Министерство обороны опубликовало опровержение данной информации. В ведомстве заверили, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев и на данный момент изменений сроков военной службы не предлагается

В Минобороны опровергли слухи об увеличении службы в армии по призыву до двух лет
Узнать подробнее
#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Военные#Частичная мобилизация#Льготы#Тобольск#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Предновогодняя суета в магазинах? Почти не заметили
25 декабря 12:15
Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку
Вчера, 06:00
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
22 декабря 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 11:43
Более 8 миллионов рублей потратят власти Увата на перевозку пассажиров амфибией
26 декабря 02:58