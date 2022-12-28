В Тюменской области до февраля продлен режим повышенной готовности

Недельный показатель заболеваемости за период с 19 по 25 декабря составил 32 на 100 тысяч населения. Это на 20,5% ниже, чем за предыдущую неделю. За минувшие сутки в Тюменской области было выявлено 70 случаев COVID-19, днем ранее диагноз коронавирус поставили 37 тюменцам.