В Тюменской области до февраля продлен режим повышенной готовности

По словам главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, в регионе регистрируется на протяжении последних восьми снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах. Исключение только дети в возрасте до одного года.
Недельный показатель заболеваемости за период с 19 по 25 декабря составил 32 на 100 тысяч населения. Это на 20,5% ниже, чем за предыдущую неделю. За минувшие сутки в Тюменской области было выявлено 70 случаев COVID-19, днем ранее диагноз коронавирус поставили 37 тюменцам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области завершена прививочная кампания против гриппа. Всего прививки поставили 930 тысяч человек, в том числе 279 тысяч детей.