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В Тюменской области до февраля продлен режим повышенной готовности

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

В Тюменской области до 1 февраля 2023 года продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Такое решение приняли на очередном заседании регионального оперативного штаба в среду, 28 декабря.
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Тюмень

По словам главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, в регионе регистрируется на протяжении последних восьми снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах. Исключение только дети в возрасте до одного года.

Недельный показатель заболеваемости за период с 19 по 25 декабря составил 32 на 100 тысяч населения. Это на 20,5% ниже, чем за предыдущую неделю. За минувшие сутки в Тюменской области было выявлено 70 случаев COVID-19, днем ранее диагноз коронавирус поставили 37 тюменцам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области завершена прививочная кампания против гриппа. Всего прививки поставили 930 тысяч человек, в том числе 279 тысяч детей.

В Тюменской области завершилась прививочная кампания от гриппа
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Коронавирус COVID-19#Режим повышенной готовности#Тюменская область
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