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В Тюменской области 54-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого

Сегодня, 12:40
Фото: СКР

Тюменца обвиняют в убийстве знакомого ножом. Он нанес 14 ударов в область шеи и лица

Житель Ишимского района обвиняется в убийстве своего нового знакомого. По данным СКР по Тюменской области, преступление произошло в октябре, 54-летний злоумышленник был пьян.
«Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к гостю. В результате ссоры злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее 14 ударов в область шеи и лица. От полученных ран последний скончался на месте», - сообщили в СКР по Тюменской области.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш город» сообщал, что 60-летнего жителя Сладковского района обвиняют в убийстве знакомого.

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#Александр Мязин#Общество#Дела судебные#Уголовные дела#Происшествия#Убийство#Погода
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