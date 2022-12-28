В Тюменской области 54-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого

«Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт. Обвиняемый приревновал свою сожительницу к гостю. В результате ссоры злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему не менее 14 ударов в область шеи и лица. От полученных ран последний скончался на месте», - сообщили в СКР по Тюменской области.
В настоящий момент мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш город» сообщал, что 60-летнего жителя Сладковского района обвиняют в убийстве знакомого.