В Тюменской области 54-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого

Тюменца обвиняют в убийстве знакомого ножом. Он нанес 14 ударов в область шеи и лица

Житель Ишимского района обвиняется в убийстве своего нового знакомого. По данным СКР по Тюменской области, преступление произошло в октябре, 54-летний злоумышленник был пьян.