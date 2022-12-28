В Тюмени водителя дорогого внедорожника оштрафовали 74-й раз за нарушение ПДД

В Тюмени водитель дорогого внедорожника получил 74 штрафа

В областной столице инспекторы ГИБДД уже в 74-й раз привлекли к ответственности водителя «Тойота Лэен Крузер». Его действия на дороге вызвали общественный резонанс, ролик с нарушением появился в соцсетях.