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В Тюмени водителя дорогого внедорожника оштрафовали 74-й раз за нарушение ПДД

Сегодня, 12:29
Фото: ГИБДД

В Тюмени водитель дорогого внедорожника получил 74 штрафа

В областной столице инспекторы ГИБДД уже в 74-й раз привлекли к ответственности водителя «Тойота Лэен Крузер». Его действия на дороге вызвали общественный резонанс, ролик с нарушением появился в соцсетях.
«36-летний автомобилист проехал, развернувшись через бордюр в районе перекрестка улиц Пермякова и Широтной. Он оштрафован по ст.12.16 ч.2 за поворот налево или разворот в нарушение требований, дорожных знаков или разметки проезжей части дороги», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Стоит отметить, что за водителем внедорожника числится 58 нарушений скоростного режима.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на стоянке проезда Заречный, 37 к1 легковой автомобиль врезался в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся с места ДТП.

В Тюмени легковой автомобиль врезался в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители
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