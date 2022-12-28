В Тюмени водителя дорогого внедорожника оштрафовали 74-й раз за нарушение ПДД

«36-летний автомобилист проехал, развернувшись через бордюр в районе перекрестка улиц Пермякова и Широтной. Он оштрафован по ст.12.16 ч.2 за поворот налево или разворот в нарушение требований, дорожных знаков или разметки проезжей части дороги», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Стоит отметить, что за водителем внедорожника числится 58 нарушений скоростного режима.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на стоянке проезда Заречный, 37 к1 легковой автомобиль врезался в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся с места ДТП.