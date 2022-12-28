В Тюмени создадут еще одно пешеходное пространство

По его словам, работы по реконструкции на улице Ленина будут проводить в несколько этапов. Га первом из них запланированы замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна на участке улицы от Исторического сквера до Красина.
«Своеобразной демо-версией будущей улицы Ленина стал сквер Крапивина», — пояснил Руслан Кухарук.
Помимо улицы Ленина, работы по реконструкции и строительству будут проведены и на других городских дорогах. Продолжится строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На данный момент в разработке уже находится проектная документация на продолжение улицы Мельникайте с выходом к улице Тимофея Чаркова и непосредственно улице Щербакова.
Ранее «Наш Город» писал, что с 30 января в Тюмени начнут работу новые платные парковки. Они расположатся в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и на участке Республики от Максима Горького до Мельникайте.