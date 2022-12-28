В Тюмени создадут еще одно пешеходное пространство

Помимо улицы Ленина, работы по реконструкции и строительству будут проведены и на других городских дорогах. Продолжится строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На данный момент в разработке уже находится проектная документация на продолжение улицы Мельникайте с выходом к улице Тимофея Чаркова и непосредственно улице Щербакова.