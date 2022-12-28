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В Тюмени создадут еще одно пешеходное пространство

Сегодня, 07:50
Фото: Тюмень. Администрация города.

На улице Ленина в Тюмени появится новое пешеходное пространство

В Тюмени в следующем году появится еще одно пешеходное пространство. Оно расположится на улице Ленина. Об это заявил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в эфире программы «Откровенно».
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Тюмень

По его словам, работы по реконструкции на улице Ленина будут проводить в несколько этапов. Га первом из них запланированы замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна на участке улицы от  Исторического сквера до Красина.

«Своеобразной демо-версией будущей улицы Ленина стал сквер Крапивина», — пояснил Руслан Кухарук.

Помимо улицы Ленина, работы по реконструкции и строительству будут проведены и на других городских дорогах. Продолжится строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На данный момент в разработке уже находится проектная документация на продолжение улицы Мельникайте с выходом к улице Тимофея Чаркова и непосредственно улице Щербакова.

Ранее «Наш Город» писал, что с 30 января в Тюмени начнут работу новые платные парковки. Они расположатся в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и на участке Республики от Максима Горького до Мельникайте.

В Тюмени с 30 января введут новые платные парковки
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Строительство дорог#Тюменская область
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