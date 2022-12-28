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В Тюмени на базе ТюмГУ появится военно-учебный центр

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI

Военно-учебный центр появится в Тюмени на базе лабораторного корпуса ТюмГУ

В РФ создадут специальные военно-учебные центры, которые будут закреплены за организациями высшего образования. Один из них появится в Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.
«Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего будет 16 центров, один из которых разместится на базе Тюменского государственного университета», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Для этих целей будет задействован учебно-лабораторный корпус №6, он расположен в Тюмени на улице Пирогова, 3. Подготовка будет осуществляться по инженерно-саперным специальностям.

Ранее «Наш город» сообщал, что до 2019 года в высших учебных заведениях существовали одновременно военные кафедры и учебные центры. Три года назад их реформировали.

На базе тюменского госуниверситета откроют военный учебный центр
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Учебные центры#Обучение#ТюмГУ#Деньги
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