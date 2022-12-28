В Тюмени на базе ТюмГУ появится военно-учебный центр

«Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего будет 16 центров, один из которых разместится на базе Тюменского государственного университета», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Для этих целей будет задействован учебно-лабораторный корпус №6, он расположен в Тюмени на улице Пирогова, 3. Подготовка будет осуществляться по инженерно-саперным специальностям.
Ранее «Наш город» сообщал, что до 2019 года в высших учебных заведениях существовали одновременно военные кафедры и учебные центры. Три года назад их реформировали.