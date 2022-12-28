В Тюмени легковой автомобиль врезался в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся

Легковушка врезалась в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся

В областной столице 28 декабря ночью «Тойота» врезалась в припаркованный на стоянке внедорожник. По данным паблика «Типичная Тюмень», всё произошло адресу проезд Заречный, 37 к1. Водитель уехал с места аварии.