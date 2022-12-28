В Тюмени легковой автомобиль врезался в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся

Момент ДТП попал на камеры, пострадали только машины.
«Сегодня 28.12.22, в 1:38 ночи по адресу проезд Заречный, 37 к1, произошло ДТП, водитель врезался и скрылся с места, предположительно машина «Тойота Камри». Свяжитесь с нами, решим вопрос без лишних судов!», - сообщила подписчица паблика Дарья К.
У внедорожника серьёзно повреждена передняя часть кузова (бампер, капот и решетка радиатора).
Вчера «Наш город» сообщал, что тюменцы обрушились с критикой на автохама, который припарковался у здания ТИУ на Луначарского.