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В Тюмени легковой автомобиль врезался в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся

Сегодня, 10:36
Фото: Типичная Тюмень

Легковушка врезалась в припаркованный внедорожник. Водитель скрылся

В областной столице 28 декабря ночью «Тойота» врезалась в припаркованный на стоянке внедорожник. По данным паблика «Типичная Тюмень», всё произошло адресу проезд Заречный, 37 к1. Водитель уехал с места аварии.

Момент ДТП попал на камеры, пострадали только машины.

«Сегодня 28.12.22, в 1:38 ночи по адресу проезд Заречный, 37 к1, произошло ДТП, водитель врезался и скрылся с места, предположительно машина «Тойота Камри». Свяжитесь с нами, решим вопрос без лишних судов!», - сообщила подписчица паблика Дарья К.

У внедорожника серьёзно повреждена передняя часть кузова (бампер, капот и решетка радиатора).

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменцы обрушились с критикой на автохама, который припарковался у здания ТИУ на Луначарского.

Жители Тюмени раскритиковали автохама, который припарковался на Луначарского
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Жалобы
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