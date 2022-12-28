В Тюмени губернатор Тюменской области встретился с женами мобилизованных

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице появится военно-учебный центр на базе лабораторного корпуса ТюмГУ. Для этих целей будет задействован учебно-лабораторный корпус №6, он расположен в Тюмени на улице Пирогова, 3.