В Тюмени губернатор Тюменской области встретился с женами мобилизованных

Сейчас в Тюменской области работают 79 социальных гостиных. Сюда приходят жёны мобилизованных вместе с детьми.
«Меры поддержки будут сохранены. Сейчас важно, чтобы о мерах, предпринятых на региональном и федеральном уровнях, все узнали и могли ими воспользоваться», - сообщил на встрече Александр Моор.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице появится военно-учебный центр на базе лабораторного корпуса ТюмГУ. Для этих целей будет задействован учебно-лабораторный корпус №6, он расположен в Тюмени на улице Пирогова, 3.