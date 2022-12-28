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В Тюмени губернатор Тюменской области встретился с женами мобилизованных

Сегодня, 11:36
Фото: информцентр правительства ТО

Губернатор Тюменской области провел встречу с женами мобилизованных

Губернатор Тюменской области встретился с семьями мобилизованных в Тюмени. По данным информцентра правительства региона, общение прошло в стенах социальной гостиной регионального центра «Семья».

Сейчас в Тюменской области работают 79 социальных гостиных. Сюда приходят жёны мобилизованных вместе с детьми. 

«Меры поддержки будут сохранены. Сейчас важно, чтобы о мерах, предпринятых на региональном и федеральном уровнях, все узнали и могли ими воспользоваться», - сообщил на встрече Александр Моор.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице появится военно-учебный центр на базе лабораторного корпуса ТюмГУ. Для этих целей будет задействован учебно-лабораторный корпус №6, он расположен в Тюмени на улице Пирогова, 3.

В Тюмени на базе ТюмГУ появится военно-учебный центр
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#Александр Мязин
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