Тюменцы в 2023 году будут оплачивать все налоги на единый счет

Периодичность уплаты не меняется.
«Сначала платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее образования, затем на налоги с текущим сроком уплаты, а после – на погашение пени, процентов и штрафов. Таким образом, ситуация, при которой у плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным налогам, становится невозможной», - сообщили в ФНС.
Предполагается, что ЕНС упростит оплату налогов.
Ранее «Наш город» сообщал, что директор тюменского ЧОПа скрыл 67 миллионов рублей налогов. С 2017 по 2019 годы он применял схему «дробления бизнеса».