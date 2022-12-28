Тюменцы в 2023 году будут оплачивать все налоги на единый счет

В 2023 году жители Тюмени будут оплачивать все налоги на единый счет

С 1 января 2023 года все налогоплательщики будут перечислять денежные средства на Единый налоговый счет. По данным ФНС, налоги будут оплачиваться до 28 числа месяца, следующего за отчетным.