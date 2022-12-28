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Тюменцы в 2023 году будут оплачивать все налоги на единый счет

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI

В 2023 году жители Тюмени будут оплачивать все налоги на единый счет

С 1 января 2023 года все налогоплательщики будут перечислять денежные средства на Единый налоговый счет. По данным ФНС, налоги будут оплачиваться до 28 числа месяца, следующего за отчетным.

Периодичность уплаты не меняется.

«Сначала платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее образования, затем на налоги с текущим сроком уплаты, а после – на погашение пени, процентов и штрафов. Таким образом, ситуация, при которой у плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным налогам, становится невозможной», - сообщили в ФНС.

Предполагается, что ЕНС упростит оплату налогов.

Ранее «Наш город» сообщал, что директор тюменского ЧОПа скрыл 67 миллионов рублей налогов. С 2017 по 2019 годы он применял схему «дробления бизнеса».

Директор тюменского ЧОПа скрыл 67 миллионов рублей налогов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Новый год 2023#Бюджеты
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