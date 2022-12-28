Тюменцы скупили ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим. Цены выросли в 2 раза

В Тюмени резко повысились цены на ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим

«Наш город» узнал об изменениях цен на ж/д билеты в период с 29 декабря по 8 января. В эти дни самыми популярными стали поезда до Москвы, Ишима и Санкт-Петербурга. Стоимость билетов уже различается в несколько раз, сообщает сервис «Яндекс.Путешествия».