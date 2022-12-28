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Тюменцы скупили ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим. Цены выросли в 2 раза

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI

В Тюмени резко повысились цены на ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим

«Наш город» узнал об изменениях цен на ж/д билеты в период с 29 декабря по 8 января. В эти дни самыми популярными стали поезда до Москвы, Ишима и Санкт-Петербурга. Стоимость билетов уже различается в несколько раз, сообщает сервис «Яндекс.Путешествия».

Ж/д билеты из Тюмени в Екатеринбург можно купить за 679 рублей. В период с 29 декабря по 8 января цена увеличивается до 1384 рублей. Всплеск покупок наблюдается на рейсы 30 декабря, 5 и 6 января.

Из Тюмени в Ишим обычно можно добраться за 1200 рублей. Между тем, 29 декабря самый недорогой билет на поезд будет стоить уже 2800 рублей. Постепенно разбирают места на рейсы 5, 6 и 8 января (от 1346 рублей).

Билеты на поезд по маршруту Тюмень – Тобольск пользуются повышенным спросом при бронировании на 30 декабря и 6 января. Минимальная стоимость билета в эти дни приближается к 1200 рублям.

Поезда, следующие из Тюмени в Москву, будут заполнены 5, 6 и 7 января. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», на 6 число все билеты уже раскуплены. При бронировании на 5 января свободны только вагоны повышенной комфортности.

Высокий спрос отмечается на поезда Тюмень – Санкт-Петербург. 1 и 3 января билеты можно купить за 17480 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что под новый год цена на авиабилеты за границу вырастут в 2-3 раза.

Под Новый год цены на авиабилеты в Тюмени вырастут в 2-3 раза
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Экономика#Деньги#Новый год 2023#Бюджеты#Дороги
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