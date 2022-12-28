Тюменцы скупили ж/д билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ишим. Цены выросли в 2 раза

Ж/д билеты из Тюмени в Екатеринбург можно купить за 679 рублей. В период с 29 декабря по 8 января цена увеличивается до 1384 рублей. Всплеск покупок наблюдается на рейсы 30 декабря, 5 и 6 января.
Из Тюмени в Ишим обычно можно добраться за 1200 рублей. Между тем, 29 декабря самый недорогой билет на поезд будет стоить уже 2800 рублей. Постепенно разбирают места на рейсы 5, 6 и 8 января (от 1346 рублей).
Билеты на поезд по маршруту Тюмень – Тобольск пользуются повышенным спросом при бронировании на 30 декабря и 6 января. Минимальная стоимость билета в эти дни приближается к 1200 рублям.
Поезда, следующие из Тюмени в Москву, будут заполнены 5, 6 и 7 января. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», на 6 число все билеты уже раскуплены. При бронировании на 5 января свободны только вагоны повышенной комфортности.
Высокий спрос отмечается на поезда Тюмень – Санкт-Петербург. 1 и 3 января билеты можно купить за 17480 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что под новый год цена на авиабилеты за границу вырастут в 2-3 раза.