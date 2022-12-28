Тюменские школьники проведут каникулы на онлайн-кэмпе с певцом Ваней Дмитриенко

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.
Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/pokoleniye_m со 2 января по 8 января 2023 года. Каждый день участников ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в любом количестве направлений. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и выполнять творческие задания.
Лучшие работы, которые выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты которые доступны на сайте МТС Live (https://live.mts.ru/). Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.
«Мы предлагаем тюменским школьникам провести новогодние каникулы с пользой. Для ребят разработали образовательную программу онлайн-кэмпа таким образом, чтобы было интересно и полезно каждому участнику. Задания от звездных наставников можно выполнять в удобное для ребенка время, потребуется только доступ к интернету на смартфоне. Надеюсь, тюменские ребята с удовольствием примут участие, продемонстрируют свои креативные навыки и смогут побороться за главные награды», – рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта https://pokolenie.mts.ru/, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России при помощи технологий МТС и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.
За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.