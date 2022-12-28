nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Покупайте сейчас: с 1 января в Тюмени подорожает алкоголь

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI

С 1 января 2023 года в России вырастут цены на алкоголь

В Тюменской области с 1 января 2023 года вырастут цены на алкоголь. Стоимость спиртных напитков подорожает на 7,7%. Такие данные указаны в указе Министерства финансов России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации
Сюжет
Тюмень

Отмечено, что теперь минимальные розничные цены на бутылку водки объемом 0,5 литра составят 281 рубль. Сегодня минимальная стоимость 40-градусного напитка 261 рубль. Стоимость коньяка вырастет с 480 до 517 рублей, бренди — с 348 до 375 рублей за бутылку.

Отпускная для производителей также будет увеличена — с 214 до 229 рублей за 0,5 литра водки, до с 371 до 397 рублей за бутылку коньяка и до с 270 до 289 рублей за 0,5 литра бренди.

Кроме того, с 1 января, согласно приказу Министерства финансов России, минимальная розничная цена на игристое вино увеличится на 70 рублей. С 2023 года самое дешевое игристое вино можно будет прибрести за 239 рублей. Сегодня минимальная цена на шампанское составляет 169 рублей.

Также вырастут отпускные и оптовые цены до со 118 до 166 рублей и со 137 до 199 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по сравнению с декабрем 2021 года алкогольные напитки подорожали в среднем на 12,2%.

В Тюмени цены на турпутевки взлетели на 58%
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Экономика#Цены#Рост цен#Продажа алкоголя#Тюменская область
Подпишитесь
Предновогодняя суета в магазинах? Почти не заметили
25 декабря 12:15
Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку
Вчера, 06:00
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
22 декабря 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 11:43
Более 8 миллионов рублей потратят власти Увата на перевозку пассажиров амфибией
26 декабря 02:58