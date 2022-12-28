Покупайте сейчас: с 1 января в Тюмени подорожает алкоголь

Отмечено, что теперь минимальные розничные цены на бутылку водки объемом 0,5 литра составят 281 рубль. Сегодня минимальная стоимость 40-градусного напитка 261 рубль. Стоимость коньяка вырастет с 480 до 517 рублей, бренди — с 348 до 375 рублей за бутылку.
Отпускная для производителей также будет увеличена — с 214 до 229 рублей за 0,5 литра водки, до с 371 до 397 рублей за бутылку коньяка и до с 270 до 289 рублей за 0,5 литра бренди.
Кроме того, с 1 января, согласно приказу Министерства финансов России, минимальная розничная цена на игристое вино увеличится на 70 рублей. С 2023 года самое дешевое игристое вино можно будет прибрести за 239 рублей. Сегодня минимальная цена на шампанское составляет 169 рублей.
Также вырастут отпускные и оптовые цены до со 118 до 166 рублей и со 137 до 199 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по сравнению с декабрем 2021 года алкогольные напитки подорожали в среднем на 12,2%.