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Новое пешеходное пространство в Тюмени, военный учебный центр при ТюмГУ

Сегодня, 17:15
Фото: 1MI

Военный учебный центр при ТюмГУ, сбежавший олень, пешеходное пространство в Тюмени

В областной столице на улице Ленина появится новое пешеходное пространство. Все работы по реконструкции будут проводить в несколько этапов. По словам Руслана Кухарука, своеобразной демо-версией пешеходного пространства стал сквер Крапивина.

На улице Ленина в Тюмени создадут современное пространство для пешеходов.

На первом этапе строители заменят инженерные сети и асфальт на участке улицы от Исторического сквера до Красина. Продолжится строительство развязки на Мельникайте. В разработке проектная документация на продолжение улицы Мельникайте с выходом к улице Тимофея Чаркова.

В Тюмени при ТюмГУ создадут военный учебный центр.

На базе лабораторного корпуса Тюменского госуниверситета  создадут специальные военно-учебный центр. Для этого освободят здание на улице Пирогова, 3 в областной столице. Площадь строения почти 25 тысяч квадратных метров. Подготовка будет осуществляться по инженерно-саперным специальностям.

Стоит отметить, что по всей стране появится 16 подобных центров.

В Тюмени ищут сбежавшего северного оленя в районе «Озера чемпионов».

Почти две недели продолжаются поиски северного оленя, который убежал с базы «Озеро чемпионов». Животное находилось в загоне, но сумело сбежать. С ним был ещё один олень, но его удалось найти 22 декабря. Его привезли в Тюменскую область, чтобы катать детей и взрослых. Оленёнка нашли на обочине он был растерян. По данным паблика «ЧП Тюмень ЧС», животное бегало на 9 км Велижанского тракта. Жители поселка Тураево, в котором находится ферма, узнали его и сообщили хозяину. Стоит отметить, что еще в 2018 году на ферме спасли детеныша косули. Малыш был изранен, но скоро встал на ноги.

В Тюмени несколько дней ищут северного оленя, который убежал с базы
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Экономика#Деньги#Новый год 2023#ТюмГУ#Александр Мязин
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