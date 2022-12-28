Новое пешеходное пространство в Тюмени, военный учебный центр при ТюмГУ

Почти две недели продолжаются поиски северного оленя, который убежал с базы «Озеро чемпионов». Животное находилось в загоне, но сумело сбежать. С ним был ещё один олень, но его удалось найти 22 декабря. Его привезли в Тюменскую область, чтобы катать детей и взрослых. Оленёнка нашли на обочине он был растерян. По данным паблика «ЧП Тюмень ЧС», животное бегало на 9 км Велижанского тракта. Жители поселка Тураево, в котором находится ферма, узнали его и сообщили хозяину. Стоит отметить, что еще в 2018 году на ферме спасли детеныша косули. Малыш был изранен, но скоро встал на ноги.