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«Не снимайте фото и видео»: тюменцам рассказали, что надо делать при теракте

Сегодня, 05:41
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцам рассказали, как вести себя при угрозе теракта

Власти Тюменской области опубликовали памятку для жителей региона о том, как нужно себя вести при угрозе теракта. Подробная инструкция выпущена в карточках.
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Тюмень

Указано, что в случае возникновения угрозы теракта, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 112. Обнаруженный подозрительный предмет не следует его трогать. В случае если хозяин его не найден, о находке стоит сообщить сотрудникам спецслужб.

При взрыве или стрельбе тюменцам советуют падать на землю, прикрыв голову руками. Также рекомендуют как можно быстрее покинуть опасную зону, не паниковать и постараться помочь пострадавшим.

«Не снимайте фото и видео», — указано в рекомендациях.

Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы в Тюменской области уделят особое внимание мера безопасности, в том числе пожарной. Аварийно-восстановительные подразделения перейдут на усиленный режим работы.

В Тюменской области в новогодние каникулы усилят меры пожарной безопасности
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#Общество#Новости тюмени#Теракт#Безопасность#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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