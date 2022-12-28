«Не снимайте фото и видео»: тюменцам рассказали, что надо делать при теракте

Указано, что в случае возникновения угрозы теракта, следует немедленно обратиться в полицию по номеру 112. Обнаруженный подозрительный предмет не следует его трогать. В случае если хозяин его не найден, о находке стоит сообщить сотрудникам спецслужб.
При взрыве или стрельбе тюменцам советуют падать на землю, прикрыв голову руками. Также рекомендуют как можно быстрее покинуть опасную зону, не паниковать и постараться помочь пострадавшим.
«Не снимайте фото и видео», — указано в рекомендациях.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы в Тюменской области уделят особое внимание мера безопасности, в том числе пожарной. Аварийно-восстановительные подразделения перейдут на усиленный режим работы.