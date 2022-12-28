На базе тюменского госуниверситета откроют военный учебный центр

До 2019 года в высших учебных заведениях существовали одновременно военные кафедры и учебные центры. Три года назад их реформировали в единые военные учебные центры. Теперь здесь готовят офицеров сержантов, рядовых и офицеров. С учетом созданных шестнадцати военных учебных центров при госуниверситетах общее число их число увеличится до 120.