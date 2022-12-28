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Posted 28 декабря 2022, 03:51

Published 28 декабря 2022, 03:51

Modified 28 декабря 2022, 04:03

Updated 28 декабря 2022, 04:03

Мишустин поручил создать военный учебный центр на базе ТюмГУ

На базе тюменского госуниверситета откроют военный учебный центр

28 декабря 2022, 03:51
Фото: 1MI.

Мишустин поручил создать военный учебный центр на базе ТюмГУ

Военный учебный центр будет создан на базе Тюменского государственного университета. Помимо Тюмени такие же центры откроют при госуниверситетах в Ярославле, Смоленске, Пскове, Астрахани, Грозном, Череповце, Великом Новгороде, Йошкар-Оле, Южно-Сахалинске, Липецке, Ижевске, Благовещенске, Кирове, Орле

Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До 2019 года в высших учебных заведениях существовали одновременно военные кафедры и учебные центры. Три года назад их реформировали в единые военные учебные центры. Теперь здесь готовят офицеров сержантов, рядовых и офицеров. С учетом созданных шестнадцати военных учебных центров при госуниверситетах общее число их число увеличится до 120.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам осенней призывной кампании ряды российской армии пополнят 1 тысяча 600 тюменцев. Призывники будут служить во всех видах и родах вооруженных сил РФ.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Армия#Военные#Служба в армии#Вузы
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