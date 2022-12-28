На базе тюменского госуниверситета откроют военный учебный центр

Posted 28 декабря 2022, 03:51
Published 28 декабря 2022, 03:51
Modified 28 декабря 2022, 04:03
Updated 28 декабря 2022, 04:03
Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
До 2019 года в высших учебных заведениях существовали одновременно военные кафедры и учебные центры. Три года назад их реформировали в единые военные учебные центры. Теперь здесь готовят офицеров сержантов, рядовых и офицеров. С учетом созданных шестнадцати военных учебных центров при госуниверситетах общее число их число увеличится до 120.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам осенней призывной кампании ряды российской армии пополнят 1 тысяча 600 тюменцев. Призывники будут служить во всех видах и родах вооруженных сил РФ.