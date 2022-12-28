Инновационные технологии в добыче и обработке антрацита: современные подходы

Одной из ключевых инноваций в добыче антрацита является использование комбайнов для разрушения и выемки угольных пластов. Комбайны — это специальные машины, которые позволяют проводить добычу угля непосредственно на месте его разрушения. Такие машины полностью автоматизированы и оснащены передовыми системами контроля процессов. Такие технологии позволяют ускорить добычу и обеспечить более эффективное использование ресурсов. В 2018–2020 годах Барский Максим Геннадьевич утроил капитализацию «Сибантрацита».