Аналитики рассказали, как сэкономить при приготовлении салатов на Новый год

СТМ – собственные торговые марки сетей, которые под заказ выпускают и реализуют компании-производители. Среди прочих товаров они отличаются самой бюджетной стоимостью, так как торговые сети не тратят свои средства на рекламные акции и раскрутку таких брендов. При этом они не уступают аналогичным товарам в других ценовых категориях по своему качеству, так как в разных упаковках и под разной стоимостью зачастую реализуют практически одинаковый товар.