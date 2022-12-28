Аналитики рассказали, как сэкономить при приготовлении салатов на Новый год

Эксперты уверяют, что если покупать к новогоднему столу продукты собственных брендов торговой сети, то каждый из таких салатов будет стоить на 25 - 30% дешевле.
Как сообщает newsnn.ru, затраты на продукты для «тазика» оливье (2,2 килограмма) на всю семью из самых популярных среди россиян торговых марок будут достигать 254,6 рубля. Такое же количество оливье, ингридиенты и заправка для которого будут от собственных брендов «Пятерочки», обойдется в 160,2 рубля, что на 37% дешевле первого набора продуктов.
В течение года затраты на покупку продуктов для оливье возросли на 2% – при условии закупки брендовых товаров, однако набор ингредиентов СТМ не подорожал вовсе.
СТМ – собственные торговые марки сетей, которые под заказ выпускают и реализуют компании-производители. Среди прочих товаров они отличаются самой бюджетной стоимостью, так как торговые сети не тратят свои средства на рекламные акции и раскрутку таких брендов. При этом они не уступают аналогичным товарам в других ценовых категориях по своему качеству, так как в разных упаковках и под разной стоимостью зачастую реализуют практически одинаковый товар.
Минимальная стоимость продуктового набора популярных марок для приготовления оливье замечена в Выксе (225,4 рубля), а из СТМ продуктов выгоднее всего готовить салат – символ Нового года в Набережных Челнах (155,2 рубля). В столичных магазинах продукты для данного блюда известных торговых марок будут стоить 301,1 рубля, а если сделать выбор в пользу таких же товаров СТМ – 165,8 рубля.
«Тазик» селедки под шубой объемом 1,9 килограмма покупателю торговой сети обойдется примерно в 200 рублей при приобретении ингредиентов брендов массового спроса. А если все товарные единицы будут СТМ, то потребителю придется потратить всего 149,4 рубля, что на 25% выгоднее. Любопытно, что цена продуктового набора для шубы из продуктов СТМ стала ниже на 4% за минувший год, а стоимость из брендовых продуктов возросла на те же 4%.
Дешевле всего приготовление данного кулинарного шедевра будет стоить в Сызрани (160,2 рубля) и Тольятти (161,5 рубля), а при выборе СТМ – в Тюмени (150,8 рубля) и Иркутске (152 рубля). В Северной столице на набор для салата из популярных марок придется потратить 202 рубля, а на набор из СТМ – 164,7 рубля.