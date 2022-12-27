Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку

Суд продлил всем шестерым обвиняемым меру пресечения в виде содержания в СИЗО до конца марта 2023 года. В зал суда обвиняемых заводили по одному, рассмотрение длилось 20-30 минут по каждому.
«Последние пару недель в голове пустота, после всего того, что происходит. Не знал, что любой человек может оказаться террористом. Посмотрим как оно дальше будет», — сообщил «Нашему городу» Юрий Незнамов.
Юрий рассказал в суде, что у него проблемы со здоровьем и у него подавленное состояние. На вопросы судьи он старался отвечать развернуто, ему помогал адвокат. Несколько ходатайств судья удовлетворила.
На вопрос адвоката о пытках и кто их проводил Юрий Незнамов подтвердил свои заявления и ответил, что этого человека в зале суда нет.
Главред «Нашего города» Максим Карпиков задал Юрию несколько вопросов и рассказал о кампании поддержки всех фигурантов «Тюменского дела». Для Юрия новость о кампании оказалась неожиданной, он очень эмоционально поблагодарил поддерживающих.
«О, прям огромное спасибо! Приятно, что люди помогают, что не теряют надежду на лучшее, что поддерживают… Не знаю, я растерян немного. Спасибо вам большое ребята», — сказал Юрий Незнамов.
На вопрос о содержании в СИЗО Юрий ответил, что давящая атмосфера плохо влияет на личность.
Адвокат Юрия Незнамова сообщил «Нашему городу» что решение о продлении под стражей его подзащитного будет обжаловано.
«Мы не согласны с продлением срока под стражей. Мы представили суду документы и возможность на изменение меры пресечения, это позволило бы контролировать все действия Юрия», — рассказал Федор Акчермышев.
Другой подозреваемый, Никита Олейник, держался в зале суда более уверенно. По версии следствия он являлся организатором группы. В случае обвинительного решения суда ему грозит наказание вплоть до пожизненного. Никита Олейник охотно побеседовал с журналистами и подтвердил свои заявления, сказанные ранее в суде.
«Левиафан падет, стены рухнут! Я со всеми на связи, мне обращаться не зачем», — прокомментировал вопрос о пожеланиях Никита Олейник.
Он поблагодарил за поддержку и сообщил о согласии с ходатайством следствия о продлении содержания под стражей.
«Не вижу смысла подавать какие-либо дополнительные бумаги. Лишняя писанина», — сказал «Нашему городу Никита Олейник.
Его адвокат Ренат Оспанов заявил судье, что согласен с мнением подзащитного.
«Он не возражает в отношении продления ему меры пресечения и понимает, что никто его не отпустит под подписку о невыезде или же под домашний арест. Я могу быть лишь солидарен с ним, хотя имею по этому поводу иное мнение», — прокомментировал Ренат Оспанов.
Еще одного обвиняемого по «Тюменскому делу» Романа Паклина в суде защищали сразу два адвоката. Роману так же продлили меру пресечения под стражей до 30 марта 2023 года.
В зале суда Роман не смог пообщаться с журналистами из-за конвоя, который потребовал журналистов выйти из зала. Но мы успели записать его заявление о несогласии с задержанием и содержанием под стражей.
«Не согласен с ходатайством следствия, по той причине, что по сей день не был проведен допрос, моя вина не была установлена и я совершал какие-либо действия. Как следствие может ссылаться на то, что еще не доказано судом?», — заявил в зале Роман Паклин.
Адвокаты Романа Паклина поддержали заявление подзащитного и заявили ряд ходатайств. Особо было подчеркнуто, что к Роману применялись непозволительные меры дознания.
Ещё один фигурант «Тюменского дела» Даниил Чертыков ждёт результатов экспертизы, чтобы определить свои дальнейшие действия. Он настаивает, что никаких противоправных действий не совершал.
«Я не согласен с выдвинутым обвинением, все мои показания были даны под физическим и психологическим давлением. В дальнейшем будем смотреть, как будет развиваться следствие. Наверное добавить что-то может только экспертиза. Пока ждём результатов экспертизы. Спасибо за поддержку, это важно в нашей ситуации», — сообщил Даниил Чертыков.
Он поблагодарил за кампанию поддержки и отметил, что это очень важно для него.
Адвокаты обвиняемых будут подавать апелляционные жалобы на решение о продлении меры пресечения. По их мнению, все обоснования содержания молодых людей в СИЗО голословны. Также они сообщили о просьбах обвиняемых.
«Новый год на носу. Были просьбы по обеспечению питанием, одеждой», — сообщил один из адвокатов обвиняемых.
Защита обвиняемых настаивает, что решение о продлении меры пресечения было рассмотрено без каких-либо иных доказательств.
«Из представленных материалов я, как защитник, не увидел конкретных обвинений в совершении конкретных действий. О том, что сформирован умысел на какое-то действие. Мы это решение будет обжаловать», — сообщил один из адвокатов обвиняемых.
Ранее «Наш город» писал, что согласно решениям суда Кирилл Брик и Дениз Айдын будут находиться под стражей по 29 марта 2023 года. Никита Олейник, Роман Паклин, Данил Чертыков и Юрий Незнамов будут находиться под стражей по 30 марта 2023 года.
Дело началось с задержаний в Екатеринбурге Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова, следствие считает их участниками террористического сообщества. В материалах дела фигурируют изъятые при обысках книги Кропоткина и Бакунина.
В августе в Сургуте задержали еще двух фигурантов — Никиту Олейника и Романа Паклина. В Тюмени 1 сентября были задержаны еще двое — Дениз Айдын и Кирилл Брик.
По версии следствия все шестеро фигурантов принадлежат к террористическому сообществу и придерживаются одной идеологии.
Редакция «Нашего города» продолжит следить за «Тюменским делом».