Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку

«Он не возражает в отношении продления ему меры пресечения и понимает, что никто его не отпустит под подписку о невыезде или же под домашний арест. Я могу быть лишь солидарен с ним, хотя имею по этому поводу иное мнение», — прокомментировал Ренат Оспанов.