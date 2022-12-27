Время чудес — в уникальной студии «Зелень»!

1. Приехать в студию «Зелень»

2. Загадать желание и закрепить его на стенде в зале

3. Изучить другие мечты и исполнить какую-то, если захотелось (сюрприз

вместе с контактами получателя можно оставить на кассе, мы свяжемся и

все передадим)

4. Ждать звонка по исполнению своего желания

Новый год — время сказок и доброты. Это отличная возможность подарить

радость себе и другим людям. Несколько желаний осуществит студия

«Зелень».