Время чудес — в уникальной студии «Зелень»!

Для этого нужно:
1. Приехать в студию «Зелень»
2. Загадать желание и закрепить его на стенде в зале
3. Изучить другие мечты и исполнить какую-то, если захотелось (сюрприз
вместе с контактами получателя можно оставить на кассе, мы свяжемся и
все передадим)
4. Ждать звонка по исполнению своего желания
Новый год — время сказок и доброты. Это отличная возможность подарить
радость себе и другим людям. Несколько желаний осуществит студия
«Зелень».
И пусть все загаданные мечты сбываются!
Адрес: Губернская, 64
Телефон: 56-10-10