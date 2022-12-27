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Время чудес — в уникальной студии «Зелень»!

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI

Время чудес — в уникальной студии «Зелень»!

В тюменской студии «Зелень» проходит акция «Тайный Санта», в рамках которой каждый желающий может почувствовать себя волшебником и ощутить чудо на себе.
Сюжет
Тюмень

Для этого нужно:

1. Приехать в студию «Зелень»
2. Загадать желание и закрепить его на стенде в зале
3. Изучить другие мечты и исполнить какую-то, если захотелось (сюрприз
вместе с контактами получателя можно оставить на кассе, мы свяжемся и
все передадим)
4. Ждать звонка по исполнению своего желания
Новый год — время сказок и доброты. Это отличная возможность подарить
радость себе и другим людям. Несколько желаний осуществит студия
«Зелень».

И пусть все загаданные мечты сбываются!

Адрес: Губернская, 64

Телефон: 56-10-10

#Общество#Тюмень#Торжество#Видео
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