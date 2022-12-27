В уральском муниципалитете создают экономику замкнутого цикла

Глава Сысерти отметил, что есть часть отходов, которые не относятся к коммунальным, но это не снимает с повестки важность и необходимость работы с ними. Муниципалитет в основном с сельским населением генерирует растительные и строительные отходы, автопокрышки, которые тоже нужно утилизировать или перерабатывать.