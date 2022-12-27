nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В уральском муниципалитете создают экономику замкнутого цикла

Сегодня, 10:07
Фото: ТЭО
Креативная столица Урала включилась в проект ООО «Холдинговая компания «Экологические системы» по открытию на территории городского округа экодомов*.
Фото: ТЭО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами только подходит к решению проблемы с их переработкой. Муниципальные власти на Урале ставят перед собой более амбициозные цели, чтобы вовлечь во вторичный оборот большее число ресурсов. При этом жителей приобщат к культуре сортировки мусора. Об этом рассказал уральским журналистам глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

«Экологическое мышление и экологическая ответственность — это одна из составляющих современного образа жизни. Как можно говорить о креативных индустриях и не заботиться об окружающей среде? В экологической повестке для нас важно не только поставить экодома, но и сделать следующие шаги по созданию на территории муниципалитета экономики замкнутого цикла», — сказал Дмитрий Нисковских.

Глава Сысерти отметил, что есть часть отходов, которые не относятся к коммунальным, но это не снимает с повестки важность и необходимость работы с ними. Муниципалитет в основном с сельским населением генерирует растительные и строительные отходы, автопокрышки, которые тоже нужно утилизировать или перерабатывать.

Экономически не выгодно их перевозить на большие расстояния, в другие районы для утилизации, переработки или захоронения. В муниципалитете видят другое решение вопроса — развитие  на территории перерабатывающих производств.

Дмитрий Нисковских рассказал, что на территории  уже есть производственные линии по переработке автопокрышек в покрытия для спортивных и детских площадок. Например, на площадях завода стройматериалов «Атомстройкомплекса» возможно использовать технологии по переработке стройматериалов, есть запросы от предпринимателей по открытию производства по переработке пластика.

«Раздельный сбор отходов, который будет реализован в экодомах, это тот шаг, который мы делаем, чтобы потом пойти дальше.  Экодома — это элемент экологической инфраструктуры. Инфраструктуры, которая будет дополняться, развиваться. Мы бы не хотели в экологических вопросах отставать от своей креативности», — констатировал Нисковских.

Проект, во время открытия очередного экодома в Тюмени, высоко оценила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Экология должна стать для нас нормой. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально. Приведите сюда ребенка, здесь его научат бережному обращению к экологии, а потом ребенок научит этому вас — это одна из важных составляющих нашей работы», — отметила Светлана Радионова во время открытия экодома 13 декабря этого года.

Экодом — это многофункциональный коворкинг про экологию, уют и хорошее настроение, куда можно, в том числе, принести и сдать вторичное сырье. Главная задача экодомов — стать местом притяжения экологически ответственных жителей.

 

*Экодома — проект, реализуемый ООО «Холдинговая компания «Экологические системы» сразу в нескольких муниципалитетах Свердловской области (Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Сысертском городском округе), в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

В Тюменской области откроют новый экодом — первый успешно работает уже месяц
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Мусор#Отходы#Переработка#Производство#Промышленное производство#Деньги#Экономика#Бюджеты
Подпишитесь
Предновогодняя суета в магазинах? Почти не заметили
25 декабря 12:15
Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку
Сегодня, 06:00
У 17% жителей Тюменской области в этом году упали доходы
22 декабря 04:43
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
19 декабря 08:11
Откуда елки в Тюмени? Прошлись по елочным базарам
25 декабря 11:43
Более 8 миллионов рублей потратят власти Увата на перевозку пассажиров амфибией
Вчера, 02:58