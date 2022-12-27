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В Тюменской области выросли цены на бензин

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI

В Тюменской области подорожал бензин АИ-92

В Тюменской области подорожал бензин. Сегодня стоимость АИ-92 на некоторых АЗС доходит до 48 рублей 35 копеек за литр. По такой цене бензин продают на одной из автозаправок сети Газпромнефть.
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Тюмень

По данным сервиса Benzin Price, минимальная стоимость литра АИ-92 зафиксирована на АЗС «Новый поток». Здесь автомобилисты могут заправить свои автомобили за 45 рублей 80 копеек. АИ-95 в Тюменской области стоит от 49 рублей 20 копеек до 52 рублей 50 копеек, дизтопливо 17 рублей 40 копеек за литр.

При этом по данным Тюменьстата, с начала года в регионе цены на бензин выросли на 1,8%. Дизельное топливо подорожало на 8,8%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с декабрем 2021 года стоимость туристических путевок выросла на 58%. «Горящая путевка» в Турцию не в сезон, в январе, на неделю обойдется на двоих в 50 тысяч рублей. В эту стоимость войдут только перелет и проживание в отеле. За услугу «питание» необходимо будет доплачивать отдельно.

 

В Тюмени цены на турпутевки взлетели на 58%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Бензин#Цены на бензин#Дизельное топливо#Топливо#Тюмень#Тюменская область
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