В Тюменской области выросли цены на бензин

По данным сервиса Benzin Price, минимальная стоимость литра АИ-92 зафиксирована на АЗС «Новый поток». Здесь автомобилисты могут заправить свои автомобили за 45 рублей 80 копеек. АИ-95 в Тюменской области стоит от 49 рублей 20 копеек до 52 рублей 50 копеек, дизтопливо 17 рублей 40 копеек за литр.
При этом по данным Тюменьстата, с начала года в регионе цены на бензин выросли на 1,8%. Дизельное топливо подорожало на 8,8%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с декабрем 2021 года стоимость туристических путевок выросла на 58%. «Горящая путевка» в Турцию не в сезон, в январе, на неделю обойдется на двоих в 50 тысяч рублей. В эту стоимость войдут только перелет и проживание в отеле. За услугу «питание» необходимо будет доплачивать отдельно.