В Тюменской области выросли цены на бензин

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с декабрем 2021 года стоимость туристических путевок выросла на 58%. «Горящая путевка» в Турцию не в сезон, в январе, на неделю обойдется на двоих в 50 тысяч рублей. В эту стоимость войдут только перелет и проживание в отеле. За услугу «питание» необходимо будет доплачивать отдельно.