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В Тюменской области вырос показатель продолжительности жизни

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI

Тюменцы стали дольше жить

В Тюменской области снизился показатель смертность и выросла продолжительность жизни. Сегодня средний возраст, до которого доживают жители региона составляет 71,9 лет. Для сравнения, в 2021 году он составлял 70,14 лет.
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Тюмень

Показатель смертности снизился в этом году с 511,5 до 473,8 человек на 100 тысяч населения от болезней системы кровообращения, с 562,8 до 496,7 человек на 100 тысяч трудоспособного населения.

По словам директора департамента здравоохранения Натальи Логиновой, одна из важных задач отрасли здравоохранения Тюмнской области — снижение преждевременной смертности населения за счет реализации комплекса превентивных мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и совершенствованию диспансерного наблюдения, в том числе с применением информационных технологий

В 2022 году на реализацию данных мер в Тюменской области было направлено 35,2 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в предыдущем году.

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе с начала года родились более 14,8 тысяч детей. Число умерших составило 14,1 тысяч человек и сократилось с 13,5% до 10,9%.

Жители Тюменской области стали чаще переезжать в другие регионы на ПМЖ
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Продолжительность жизни#Тюменская область
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