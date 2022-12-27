В Тюменской области вырос показатель продолжительности жизни

Показатель смертности снизился в этом году с 511,5 до 473,8 человек на 100 тысяч населения от болезней системы кровообращения, с 562,8 до 496,7 человек на 100 тысяч трудоспособного населения.
По словам директора департамента здравоохранения Натальи Логиновой, одна из важных задач отрасли здравоохранения Тюмнской области — снижение преждевременной смертности населения за счет реализации комплекса превентивных мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и совершенствованию диспансерного наблюдения, в том числе с применением информационных технологий
В 2022 году на реализацию данных мер в Тюменской области было направлено 35,2 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в предыдущем году.
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе с начала года родились более 14,8 тысяч детей. Число умерших составило 14,1 тысяч человек и сократилось с 13,5% до 10,9%.