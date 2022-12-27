В Тюменской области в новогодние праздники мусор будут вывозить в штатном режиме

Работники системы обращения с ТКО готовятся к сбору отходов по привычному для жителей региона графику: без перерыва на выходные дни. Усилят работу и службы регоператора — они будут осуществлять контроль за наполнением контейнерных площадок и работой транспортировщиков. Всё содержимое контейнеров с площадок в период длительных выходных поступит для обработки на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольск и Ишиме — предприятия также продолжат работу в ежедневном режиме.