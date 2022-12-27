В Тюменской области в новогодние праздники мусор будут вывозить в штатном режиме

Работники системы обращения с ТКО готовятся к сбору отходов по привычному для жителей региона графику: без перерыва на выходные дни. Усилят работу и службы регоператора — они будут осуществлять контроль за наполнением контейнерных площадок и работой транспортировщиков. Всё содержимое контейнеров с площадок в период длительных выходных поступит для обработки на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольск и Ишиме — предприятия также продолжат работу в ежедневном режиме.
«В случае возникновения вопросов, касающихся услуги по обращению с коммунальными отходами, потребители в любой день смогут обратиться за консультаций к нашим специалистам по телефону горячей линии — 8-800-250-73-26. Обращаем внимание, что с первого января единая диспетчерская служба ТЭО будет работать по новому графику — с 7 до 20 часов», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании подчеркнули, что в праздничные дни просят жителей региона не оставлять личные автомобили у контейнерных площадок, а при парковке во дворах также учитывать возможности для движения и маневрирования крупногабаритных мусоровозов. Заторы во дворах способны не только помешать вывозу мусора или уборке прилегающей территории коммунальными службами, но и омрачить праздничное настроение неопрятным видом двора.