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В Тюменской области в новогодние праздники мусор будут вывозить в штатном режиме

Сегодня, 06:30
Фото: ТЭО
Специалисты отрасли ожидают традиционное для этого сезона увеличение объёмов твёрдых коммунальных отходов.
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Тюмень

Работники системы обращения с ТКО готовятся к сбору отходов по привычному для жителей региона графику: без перерыва на выходные дни. Усилят работу и службы регоператора — они будут осуществлять контроль за наполнением контейнерных площадок и работой транспортировщиков. Всё содержимое контейнеров с площадок в период длительных выходных поступит для обработки на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольск и Ишиме — предприятия также продолжат работу в ежедневном режиме.

«В случае возникновения вопросов, касающихся услуги по обращению с коммунальными отходами, потребители в любой день смогут обратиться за консультаций к нашим специалистам по телефону горячей линии — 8-800-250-73-26. Обращаем внимание, что с первого января единая диспетчерская служба ТЭО будет работать по новому графику — с 7 до 20 часов», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В компании подчеркнули, что в праздничные дни просят жителей региона не оставлять личные автомобили у контейнерных площадок, а при парковке во дворах также учитывать возможности для движения и маневрирования крупногабаритных мусоровозов. Заторы во дворах способны не только помешать вывозу мусора или уборке прилегающей территории коммунальными службами, но и омрачить праздничное настроение неопрятным видом двора.

#Общество#Новости тюмени#Мусор#Уборка#ТЭО#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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