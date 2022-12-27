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В Тюменской области построили школу на 20 человек

Сегодня, 10:10
Под Тюменью в Нижнетавдинском районе возвели школу на 20 учеников.

Учебное заведение построено в рамках программы по замене ветхих деревянных школ. Об этом информирует «КП — Тюмень».

По словам инспектора госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдовой, малокомплектная школа появилась в селе Новотроицкое на полгода раньше срока. Детям будет в ней комфортно. Здание оборудовали инженерными сетями. Помимо учебных классов нем имеются лаборатория для уроков физики и химии, рекреация, актовый зал, буфет и прочие помещения.

Здание школы будет вмещать еще и детский сад. Он рассчитан на 15 детей. В группе продленного дня есть раздевалки, буфет и постирочная.

Новая школа в селе Новотроицкое уже седьмая, возведенная в рамках программы по замене ветхих деревянных школ. В целом данная программа предусматривает строительство в населенных пунктах Тюменской области 29 школ.

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