В Тюменской области построили школу на 20 человек

По словам инспектора госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдовой, малокомплектная школа появилась в селе Новотроицкое на полгода раньше срока. Детям будет в ней комфортно. Здание оборудовали инженерными сетями. Помимо учебных классов нем имеются лаборатория для уроков физики и химии, рекреация, актовый зал, буфет и прочие помещения.