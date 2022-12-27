В Тюменской области построили школу на 20 человек

Учебное заведение построено в рамках программы по замене ветхих деревянных школ. Об этом информирует «КП — Тюмень».
По словам инспектора госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдовой, малокомплектная школа появилась в селе Новотроицкое на полгода раньше срока. Детям будет в ней комфортно. Здание оборудовали инженерными сетями. Помимо учебных классов нем имеются лаборатория для уроков физики и химии, рекреация, актовый зал, буфет и прочие помещения.
Здание школы будет вмещать еще и детский сад. Он рассчитан на 15 детей. В группе продленного дня есть раздевалки, буфет и постирочная.
Новая школа в селе Новотроицкое уже седьмая, возведенная в рамках программы по замене ветхих деревянных школ. В целом данная программа предусматривает строительство в населенных пунктах Тюменской области 29 школ.