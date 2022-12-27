В Тюменской области осудили женщину за избиение сотрудницы полиции

Женщина заподозрила, что полицейская снимает ее на видео. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Осужденная сама пришла в полицейский участок, чтобы заявить об утери кошелька с деньгами и банковским картами. В участке заявительница пила пиво и оскорбляла сотрудницу. Она разбила окно в помещении дежурной части, порезала руку до крови и устроила истерику.
Фигурантка дела пнула полицейскую в живот, а после ударила ее по лицу. Женщина сообщила, что инспектор была одета в юбку и свитер. На ее одежде не было знаков отличия. В руках сотрудница полиции держала мобильный телефон. Гражданка подумала, что ее снимают на камеру.
Своей вины осужденная не признала. По словам женщины, она хотела забрать телефон, в живот никого не пинала и по лицу не била. У нее случился приступ истерики. Заявительница кричала и махала руками, так как к ней никто не подходил.
Суд словам подозреваемой не поверил. Женщину обязали заплатить штраф государству в размере 100 000 рублей. Еще 50 000 рублей она должна выплатить пострадавшей сотруднице полиции за моральный вред.