В Тюменской области осудили женщину за избиение сотрудницы полиции

Фигурантка дела пнула полицейскую в живот, а после ударила ее по лицу. Женщина сообщила, что инспектор была одета в юбку и свитер. На ее одежде не было знаков отличия. В руках сотрудница полиции держала мобильный телефон. Гражданка подумала, что ее снимают на камеру.