В Тюменской области ликвидировали три деревни

С карты Тюменской области исчезнут три деревни

В Тюменской области станет на три деревни меньше. С карты тюменского региона исчезнут деревни Уватского района — Герасимовка, Нефедова и Калемьяга. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Моор.

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