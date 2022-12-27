В Тюменской области ликвидировали три деревни

«Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенные в границах населенной территории Уватского муниципального района, в связи с прекращениям существования», — указано в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон «Об упразднении некоторых населенных пунктов Уватского муниципального района» был принят Тюменской областной Думой 15 декабря. В силу он вступил с 26 декабря.
«Наш Город» писал, что ранее тюменские депутаты планировали упразднить в Абатском районе деревню Шалашино и поселок Мирный. Однако против ликвидации тогда проголосовало большинство народных избранников.