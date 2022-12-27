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В Тюменской области ликвидировали три деревни

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI

С карты Тюменской области исчезнут три деревни

В Тюменской области станет на три деревни меньше. С карты тюменского региона исчезнут деревни Уватского района — Герасимовка, Нефедова и Калемьяга. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Моор.
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Тюмень
«Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенные в границах населенной территории Уватского муниципального района, в связи с прекращениям существования», — указано в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон «Об упразднении некоторых населенных пунктов Уватского муниципального района» был принят Тюменской  областной Думой 15 декабря. В силу он вступил с 26 декабря.

«Наш Город» писал, что ранее тюменские депутаты планировали упразднить в Абатском районе деревню Шалашино и поселок Мирный. Однако против ликвидации тогда проголосовало большинство народных избранников.

Власти хотят упразднить две деревни в Тюменской области
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Деревни#Губернатор#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область
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