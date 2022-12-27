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В Тюмени цены на турпутевки взлетели на 58%

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали молоко, хлеб и турпутевки

В Тюменской области за год стоимость кондитерских изделий выросла почти на 20%. На 16,8% стало стоить дороже сливочное масло, на 14% — хлеб. К таким выводам пришли специалисты Тюменьстата по итогам анализа потребительских цен на товары.

Килограмм сахара сегодня стоит не менее 55 рублей, сливочное масло можно найти на 97 рублей, но в среднем цена на 180-граммовую пачку составляет не менее 120-130 рублей. Хлеб стоит порядка 20-40 рублей за 350-граммов.

По сравнению с декабрем 2021 года стоимость рыбы, молока и макаронных изделий увеличилась от 8,6 до 13,3%. К примеру, сегодня самое недорогое молоко можно купить в магазине за 50 рублей (в мягкой упаковке). Что касается рыбы, то минтай можно найти по цене в 130 рублей за килограмм, мойву и скумбрию — в районе 200-250 рублей. Килограмм филе охлажденного лосося или форели в тюменских магазинах продают за 2,2 тысячи рублей.

На 12,2% теперь стоят дороже алкогольные напитки. Крупы и бобовые выросли в цене на 7,6%, мясо и птица, колбасные изделия на 3,1 — 3,9%. При этом овощи подешевели на 6,7%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросла стоимость чистящих средств (на 15,9%), ткани (на 15,0%), электротовары и другие бытовые приборы (на 9,3%), табачные изделия (на 8,6%), медикаменты (на 7,9%), мебель (на 5,7%). Подешевели обувь (на 12,9%), одежда и бельё (на 5,9%), строительные материалы (на 1,4%). Цены на дизельное топливо выросли на 8,8%, на бензин автомобильный — на 1,8%.

Что касается сферы услуг, то здесь лидером по росту цен стали туристические путевки – в среднем стоимость отдыха подорожала на 58,4%. К примеру, недельный отдых в Турции в январе обойдется не менее, чем в 50 тысяч рублей (без питания) на двоих. В жарких Объединенных Арабских Эмиратах или Тайланде неделя отпуска в январе будет стоить не менее 200 тысяч рублей на двоих.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на мандарины. Стоимость на один из главных атрибутов праздничного новогоднего стола у частных торговцев выросла до 350 рублей за килограмм.

В Тюмени мандарины подорожали перед Новым годом до 450 рублей за килограмм
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Услуги#Тарифы#Тюменьстат
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