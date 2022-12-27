В Тюмени цены на турпутевки взлетели на 58%

Килограмм сахара сегодня стоит не менее 55 рублей, сливочное масло можно найти на 97 рублей, но в среднем цена на 180-граммовую пачку составляет не менее 120-130 рублей. Хлеб стоит порядка 20-40 рублей за 350-граммов.
По сравнению с декабрем 2021 года стоимость рыбы, молока и макаронных изделий увеличилась от 8,6 до 13,3%. К примеру, сегодня самое недорогое молоко можно купить в магазине за 50 рублей (в мягкой упаковке). Что касается рыбы, то минтай можно найти по цене в 130 рублей за килограмм, мойву и скумбрию — в районе 200-250 рублей. Килограмм филе охлажденного лосося или форели в тюменских магазинах продают за 2,2 тысячи рублей.
На 12,2% теперь стоят дороже алкогольные напитки. Крупы и бобовые выросли в цене на 7,6%, мясо и птица, колбасные изделия на 3,1 — 3,9%. При этом овощи подешевели на 6,7%.
Среди непродовольственных товаров значительно выросла стоимость чистящих средств (на 15,9%), ткани (на 15,0%), электротовары и другие бытовые приборы (на 9,3%), табачные изделия (на 8,6%), медикаменты (на 7,9%), мебель (на 5,7%). Подешевели обувь (на 12,9%), одежда и бельё (на 5,9%), строительные материалы (на 1,4%). Цены на дизельное топливо выросли на 8,8%, на бензин автомобильный — на 1,8%.
Что касается сферы услуг, то здесь лидером по росту цен стали туристические путевки – в среднем стоимость отдыха подорожала на 58,4%. К примеру, недельный отдых в Турции в январе обойдется не менее, чем в 50 тысяч рублей (без питания) на двоих. В жарких Объединенных Арабских Эмиратах или Тайланде неделя отпуска в январе будет стоить не менее 200 тысяч рублей на двоих.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на мандарины. Стоимость на один из главных атрибутов праздничного новогоднего стола у частных торговцев выросла до 350 рублей за килограмм.