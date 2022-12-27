В Тюмени цены на турпутевки взлетели на 58%

Что касается сферы услуг, то здесь лидером по росту цен стали туристические путевки – в среднем стоимость отдыха подорожала на 58,4%. К примеру, недельный отдых в Турции в январе обойдется не менее, чем в 50 тысяч рублей (без питания) на двоих. В жарких Объединенных Арабских Эмиратах или Тайланде неделя отпуска в январе будет стоить не менее 200 тысяч рублей на двоих.