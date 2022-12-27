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В Тюмени с 30 января введут новые платные парковки

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI

В центре Тюмени появятся новые платные парковки

Новые платные парковки начнут работать через месяц, с 30 января, в Тюмени. Паркоматы уже установлены. В настоящее время ведутся работы по их подключению — специалисты тестируют программное обеспечение.
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Тюмень

Всего будет организовано четыре парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Платные парковки расположатся в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.

По данным комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, платные парковки будут работать ежедневно с семи часов утра до семи часов вечера. Стоимость одного часа паркинга составит от 25 до 30 рублей. В нерабочие праздничные и выходные дни горожане смогут поставить автомобили бесплатно.

Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году тюменские власти планируют нарастить доходы от работы платных парковок до 63,5 миллионов рублей, что в 3,7 раза больше, чем 2021 году.

На парковках заработают миллионы
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Платные парковки#Администрация#Экономика#Водители#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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