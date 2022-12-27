В Тюмени с 30 января введут новые платные парковки

Всего будет организовано четыре парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Платные парковки расположатся в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.
По данным комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, платные парковки будут работать ежедневно с семи часов утра до семи часов вечера. Стоимость одного часа паркинга составит от 25 до 30 рублей. В нерабочие праздничные и выходные дни горожане смогут поставить автомобили бесплатно.
Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году тюменские власти планируют нарастить доходы от работы платных парковок до 63,5 миллионов рублей, что в 3,7 раза больше, чем 2021 году.