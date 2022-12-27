В Тюмени с 30 января введут новые платные парковки

По данным комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, платные парковки будут работать ежедневно с семи часов утра до семи часов вечера. Стоимость одного часа паркинга составит от 25 до 30 рублей. В нерабочие праздничные и выходные дни горожане смогут поставить автомобили бесплатно.