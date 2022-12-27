В Тюмени молодые люди отравились лекарственными препаратами

Пострадали подростки 15 и 17 лет.
«Установлено, что в июле 2022 года двое несовершеннолетних, самостоятельно, в отсутствие рецепта, купили в аптеке лекарственный препарат «Баклосан», - сообщили в прокуратура Тюменской области.
Молодые люди употребили около 15 таблеток, после чего их доставили в больницу.
За нарушение законодательства об обращении лекарственных средств провизор аптеки оштрафована. По решению суда в пользу несовершеннолетних взыскано 70 тысяч рублей.
В прошлом году «Наш город» сообщал, что продавшую детям лекарства без рецепта аптеку в Тобольске оштрафовали на 100 тысяч рублей.