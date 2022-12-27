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В Тюмени молодые люди отравились лекарственными препаратами

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI

Подростки отравились лекарственными препаратами, которые купили в аптеке Тюмени

Двое тюменский подростков отравились лекарственными препаратами, которые были куплены в аптеке без рецепта. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, всё произошло в июле.

Пострадали подростки 15 и 17 лет.

«Установлено, что в июле 2022 года двое несовершеннолетних, самостоятельно, в отсутствие рецепта, купили в аптеке лекарственный препарат «Баклосан», - сообщили в прокуратура Тюменской области.

Молодые люди употребили около 15 таблеток, после чего их доставили в больницу.

За нарушение законодательства об обращении лекарственных средств провизор аптеки оштрафована. По решению суда в пользу несовершеннолетних взыскано 70 тысяч рублей.

В прошлом году «Наш город» сообщал, что продавшую детям лекарства без рецепта аптеку в Тобольске оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Продавшую детям лекарства без рецепта аптеку в Тобольске оштрафовали на 100 тысяч
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Аптеки#Штраф
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