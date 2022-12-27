В Тюмени молодые люди отравились лекарственными препаратами

Подростки отравились лекарственными препаратами, которые купили в аптеке Тюмени

Двое тюменский подростков отравились лекарственными препаратами, которые были куплены в аптеке без рецепта. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, всё произошло в июле.