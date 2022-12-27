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В густонаселенных районах Тюмени открыли новые детсады

Сегодня, 03:49
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени открыли два новых детсада

Два новых детских сада открыли в Тюмени. Дошкольные учреждения расположились в ЖК «Ново-Патрушево» и микрорайоне «Ямальский-2» и уже приняли первых ребят.
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Тюмень

Оба детских сада введены в эксплуатацию раньше намеченного срока. Дошкольное учреждения в микрорайоне Ямальский рассчитано на 550 мест, в ЖК «Ново-Патрушево» — на 320 мест. Группы оборудованы легкотрансформируемой мебелью, различным игровым, интерактивным оборудованием.

В открытии детсадов принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подарил воспитанникам дошкольных учреждений лыжи.

Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшее время новая школа начнет работать в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево. Застройщик уже получил заключение инспекторов Госстройнадзора. А к 1 сентября новую школу откроют в микрорайоне «Ямальский-2». В настоящее время здесь идут работы по строительству.

В Тюмени до конца года откроют новую школу на 1200 мест
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Детские сады#Губернатор
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