В густонаселенных районах Тюмени открыли новые детсады

Оба детских сада введены в эксплуатацию раньше намеченного срока. Дошкольное учреждения в микрорайоне Ямальский рассчитано на 550 мест, в ЖК «Ново-Патрушево» — на 320 мест. Группы оборудованы легкотрансформируемой мебелью, различным игровым, интерактивным оборудованием.
В открытии детсадов принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона подарил воспитанникам дошкольных учреждений лыжи.
Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшее время новая школа начнет работать в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево. Застройщик уже получил заключение инспекторов Госстройнадзора. А к 1 сентября новую школу откроют в микрорайоне «Ямальский-2». В настоящее время здесь идут работы по строительству.