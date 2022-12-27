В густонаселенных районах Тюмени открыли новые детсады

Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшее время новая школа начнет работать в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево. Застройщик уже получил заключение инспекторов Госстройнадзора. А к 1 сентября новую школу откроют в микрорайоне «Ямальский-2». В настоящее время здесь идут работы по строительству.