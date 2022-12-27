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Тюменскую семью оставили без «путинской» выплаты. В дело вмешалась прокуратура

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

В Тюменской области семье незаконно отказали в «путинской» выплате

Семью из Казанского района незаконно лишили ежемесячной денежной выплаты на ребенка до 7 лет. В прокуратуру с заявлением обратилась женщина, получившая отказ в назначении выплаты.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, управление соцзащиты принято такое решение в связи превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области.

Однако прокуратура выяснила, что при подсчетах не были учтены алименты, которые выплачивает супруг на своего ребенка, проживающего в другой семье. Прокурор Казанского района обратился в суд с требованием признать отказ о назначении выплат не ребенка неправомерным. Требования прокуратуры удовлетворены.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ребенок стал миллионом благодаря выплаченному отцом долгу по алиментам. Мужчина задолжал своему сыну порядка 2,5 миллионов рублей.

В Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам
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#Валентина Бурнашева#Прокуратура#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Социальные выплаты#Тюмень#Жалоба#Суд#Тюменская область
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