Тюменскую семью оставили без «путинской» выплаты. В дело вмешалась прокуратура

Однако прокуратура выяснила, что при подсчетах не были учтены алименты, которые выплачивает супруг на своего ребенка, проживающего в другой семье. Прокурор Казанского района обратился в суд с требованием признать отказ о назначении выплат не ребенка неправомерным. Требования прокуратуры удовлетворены.