Тюменскую семью оставили без «путинской» выплаты. В дело вмешалась прокуратура

Как выяснилось, управление соцзащиты принято такое решение в связи превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Тюменской области.
Однако прокуратура выяснила, что при подсчетах не были учтены алименты, которые выплачивает супруг на своего ребенка, проживающего в другой семье. Прокурор Казанского района обратился в суд с требованием признать отказ о назначении выплат не ребенка неправомерным. Требования прокуратуры удовлетворены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ребенок стал миллионом благодаря выплаченному отцом долгу по алиментам. Мужчина задолжал своему сыну порядка 2,5 миллионов рублей.