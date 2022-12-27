Тюменец задушил приятеля веревкой и спрятал труп под снегом в огороде

В ходе застолья с распитием алкогольных напитков между 60-летним селянином и его 56-летним приятелем произошла ссора. Конфликт завершился не просто дракой — пожилой мужчина избил своего друга, а после этого задушил его веревкой. Тело погибшего он вытащил в огород, где присыпал снегом.
О пропаже скончавшегося мужчины сообщили в полицию соседи. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли и пропавшего, и причастного к его исчезновению. В ходе допроса обвиняемый вину признал и рассказал об обстоятельствах и мотивах совершенного им убийства. На данный момент селянин находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром неизвестные ограбили банк «Премьер БКС Банк». Преступники забрались в офис учреждение через окна, вскрыли сейф и забрали из него деньги. На всю операцию у них ушло менее двух минут.