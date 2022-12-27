Тюменец задушил приятеля веревкой и спрятал труп под снегом в огороде

В ходе застолья с распитием алкогольных напитков между 60-летним селянином и его 56-летним приятелем произошла ссора. Конфликт завершился не просто дракой — пожилой мужчина избил своего друга, а после этого задушил его веревкой. Тело погибшего он вытащил в огород, где присыпал снегом.