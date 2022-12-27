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Тюменец задушил приятеля веревкой и спрятал труп под снегом в огороде

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI

Тюменец задушил друга веревкой, а тело присыпал снегом

60-летнего жителя Сладковского района обвиняют в убийстве знакомого. Трагедия произошла 20 декабря этого года в селе Степное.
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Тюмень

В ходе застолья с распитием алкогольных напитков между 60-летним селянином и его 56-летним приятелем произошла ссора. Конфликт завершился не просто дракой — пожилой мужчина избил своего друга, а после этого задушил его веревкой. Тело погибшего он вытащил в огород, где присыпал снегом.

О пропаже скончавшегося мужчины сообщили в полицию соседи. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли и пропавшего, и причастного к его исчезновению. В ходе допроса обвиняемый вину признал и рассказал об обстоятельствах  и мотивах совершенного им убийства. На данный момент селянин находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром неизвестные ограбили банк «Премьер БКС Банк». Преступники забрались в офис учреждение через окна, вскрыли сейф и забрали из него деньги. На всю операцию у них ушло менее двух минут.

 

 

 

 

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Наказание#Суд#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство
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