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РусПЭК может пополнить список иноагентов

Сегодня, 15:19
Фото: pxhere.com
В РФ уже не первый год затягивается реформирование расширенной ответственности производителей (РОП), которая непосредственным образом связана с переработкой отходов.

Одной из причин постоянных отсрочек является противодействие в этой области со стороны иностранных предприятий, действующих через российские организации. 

 

Журналисты 360tv.ru направили обращение в российский Минюст, призвав проверить на предмет принадлежности к зарубежным агентам одно из подобных предприятий — ассоциацию «Промышленность за экологию» (РусПЭК).

 

Ассоциация РусПЭК состоит из нескольких крупных транснациональных предприятий, выпускающих товары потребления и упаковку. Голландские, немецкие, швейцарские и прочие предприятия, входящие в РусПЭК, вполне могут работать в интересах своих государств, настроенных сейчас по отношению к РФ достаточно враждебно. 

 

О принятии РОП в России заговорили еще в 2010 году. В соответствии с нормами федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производственной деятельностью на территории России или осуществляющие импорт товаров, должны выполнять нормативы по утилизации, которые зависят от типа товара и колеблются в пределах 10 - 45%, а среднее их значение составляет 22%. Таким образом, предприятия обязаны утилизировать лишь пятую часть отходов.

 

Российские власти начали работать над совершенствованием системы РОП в 2019 году. Минприроды выступило с инициативой о постепенном повышении норматива для упаковки с 10 - 45 до 100% и об увеличении ставок экосбора до реальных. В течение трех последующих лет эта инициатива оставалась и все еще остается на стадии рассмотрения.

 

Например, летом 2022 года в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко поступило обращение 25 производственных ассоциаций, а также предприятий-импортеров, которое содержало предложение отложить принятие реформы РОП. Из 25 обратившихся к вице-премьеру предприятий девятнадцать основаны и финансируются зарубежными компаниями. Получается, что российская ассоциация функционирует в интересах зарубежных производителей, для которых новая система РОП не представляет финансовой выгоды.

 

Согласно мнению Рашида Исмаилова, главы Российского экологического общества, в РФ давно наступил момент для того, чтобы уделять большее внимание государственному суверенитету — в том числе и в области охраны природы.

 

Исмаилов рассказал, что решения, которые принимают публичные органы власти, нередко подвергаются нападкам в СМИ и раскрученных Telegram-каналах. Данные заявления, сделанные экодиссидентами из других государств, имеющими бизнес в РФ, формируют в обществе негативное мнение о разрабатываемых инициативах. Результатом их действий становятся отсрочки в принятии необходимых законов, рабочий процесс затягивается, утопая в замкнутом цикле бюрократических проволочек.

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