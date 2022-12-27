РусПЭК может пополнить список иноагентов

О принятии РОП в России заговорили еще в 2010 году. В соответствии с нормами федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производственной деятельностью на территории России или осуществляющие импорт товаров, должны выполнять нормативы по утилизации, которые зависят от типа товара и колеблются в пределах 10 - 45%, а среднее их значение составляет 22%. Таким образом, предприятия обязаны утилизировать лишь пятую часть отходов.