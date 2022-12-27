Погоня: Тюменец бросился под машину ДПС, чтобы его друга не посадили за пьяную езду

«Инцидент произошел вчера в деревне Нариманово Тюменского района. Инспекторам полка ДПС ГИБДД не остановился автомобиль ВАЗ 2114. В ходе преследования по деревне, «Лада» притормозила, из нее выбежал пассажир и лег на капот патрульного автомобиля ДПС», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Было установлено, что машиной управлял 38-летний местный житель. Его удалось задержать уже дома, он был нетрезв. Они с другом пили спиртные напитки и поехали кататься. Водителя уже привлекали к ответственности за пьяное вождение, ему грозит уголовное преследование. Пассажир «Лады» приговорен судом к 10 суткам административного ареста.
Ранее «Наш город» сообщал, что 27 декабря в Тюмени 33-летний водитель внедорожника скончался после ДТП.