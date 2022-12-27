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Погоня: Тюменец бросился под машину ДПС, чтобы его друга не посадили за пьяную езду

Сегодня, 13:18
Фото: ГИБДД

Тюменец бросился под машину ДПС во время погони. Его друга могут посадить

Тюменец бросился под машину сотрудников ГИБДД, чтобы его знакомый смог скрыться. Инцидент произошел 26 декабря в деревне Нариманово (около 30 км от Тюмени). Пьяного водителя «Лады» задержали уже дома.
«Инцидент произошел вчера в деревне Нариманово Тюменского района. Инспекторам полка ДПС ГИБДД не остановился автомобиль ВАЗ 2114. В ходе преследования по деревне, «Лада» притормозила, из нее выбежал пассажир и лег на капот патрульного автомобиля ДПС», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Было установлено, что машиной управлял 38-летний местный житель. Его удалось задержать уже дома, он был нетрезв. Они с другом пили спиртные напитки и поехали кататься. Водителя уже привлекали к ответственности за пьяное вождение, ему грозит уголовное преследование. Пассажир «Лады» приговорен судом  к 10 суткам административного ареста.

Ранее «Наш город» сообщал, что 27 декабря в Тюмени 33-летний водитель внедорожника скончался после ДТП.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД
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