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Многократный победитель турниров Большого шлема Джокович прилетел в Австралию

Сегодня, 17:24
Фото: pxhere.com
Власти страны выдали сербскому спортсмену временную визу.

Сербский теннисист Новак Джокович, который в январе был выдворен из Австралии, получил временную визу и прилетел в страну, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. 

В начале 2022 года власти Австралии выслали из страны Джоковича за отказ вакцинироваться от коронавируса, из-за чего тот не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии и защитить титул. 

На счету Джоковича 21 победа на турнирах Большого шлема, в том числе девять раз в Австралии. Джокович намерен начать сезон с турнира ATP 250 в Аделаиде с 2 по 8 января.

Открытый чемпионат Австралии состоится с 16 по 29 января.

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