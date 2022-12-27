Многократный победитель турниров Большого шлема Джокович прилетел в Австралию

Сербский теннисист Новак Джокович, который в январе был выдворен из Австралии, получил временную визу и прилетел в страну, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
В начале 2022 года власти Австралии выслали из страны Джоковича за отказ вакцинироваться от коронавируса, из-за чего тот не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии и защитить титул.
На счету Джоковича 21 победа на турнирах Большого шлема, в том числе девять раз в Австралии. Джокович намерен начать сезон с турнира ATP 250 в Аделаиде с 2 по 8 января.
Открытый чемпионат Австралии состоится с 16 по 29 января.