Единственный недостаток живой елки — это недолгий срок жизни. Однако, применив

простые и доступные методы, можно сделать так, чтобы новогоднее дерево простояло как

можно дольше и радовало своей свежестью, красотой и эстетичным внешним видом все

праздники.

Секретами, как сохранить елку свежей надолго, поделилась агроном студии

ландшафтного дизайна, декора и флористики «Зелень» Дарья Рузанова:

«Чтобы елка дольше простояла в комнатных условиях, нужно выбрать свежее дерево,

акклиматизировать его перед внесением в комнату. А так же придерживаться следующих

правил:

1. Спилите срез ствола дерева перед установкой ели. Такой метод поможет

избавиться от смолы, которая выделилась при первоначальном срубе и обеспечить

питание ели влагой во время пребывания в комнате.

2. Если вы устанавливаете ель в воду, можно добавить в жидкость специальные

удобрения или обычный медицинский глицерин. На один литр воды понадобится

чайная ложка жидкого глицерина. Если глицерина под рукой нет, можно

воспользоваться аспирином. На три литра чистой воды понадобится пять таблеток

медикамента. Также в данный раствор можно добавить пять столовых ложек

сахара для подкормки растения.

3. При установке дерева в песок нужно следить за влажностью субстрата. Песок

должен быть влажным. Регулярно нужно поливать ель, которая погружена в песок.

Также можно подпитывать песок смесью из литра воды, двух таблеток аспирина и

трех ложек сахара. Подкормка должна быть единичной, после чего можно поливать

хвойное растение обычной водой.

4. При установке дерева в треногу, нужно предварительно обернуть ствол дерева в

области среза мокрой тканью. Далее следует ежедневно увлажнять ткань с

помощью воды. Таким образом, сосна или ель простоит намного дольше.

5. Не устанавливайте ель возле отопительных приборов: батарей, котла,

обогревателей. Тогда ель не пожелтеет и дольше сохранит свою свежесть.

6. Не перегружайте дерево елочными игрушками. Обилие декора может привести к

осыпанию иголок.

7. Ограничьте контакт дерева со старыми гирляндами, лампочки которых слишком

сильно накаляются. При регулярном подогреве со стороны подобной гирлянды

иголки ели начнут быстро осыпаться.Все вышеперечисленные способы помогут сохранить свежесть вашего новогоднего деревца на протяжении всех зимних праздников. Обеспечив минимальные условия для жизнедеятельности растения, вы сможете долго наслаждаться пышной хвойной красавицей.