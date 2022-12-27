Из-за предновогодней суеты жители Тюмени ждут автобусы по 30 минут

«Я конечно всё понимаю, отставание может быть максимум на 4-8 мин, но это вообще вне рамки. Я сам ждал почти 30 мин автобус, если не больше. Сделайте что-нибудь с этим», - сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Горожане полагают, что из-за предновогодней суеты, весь город в пробках. Ближе к 30 декабря ситуация на дорогах может ухудшиться.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы часто жалуются на движение автобусов №62, №65. В ближайшее время должно поменяться расписание маршрутки №80, в «Тюменьгортрансе» признали проблемы с утренними рейсами.