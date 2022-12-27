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Из-за предновогодней суеты жители Тюмени ждут автобусы по 30 минут

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI

Жители Тюмени ждут автобусы по 30 минут из-за предновогодней суеты

Тюменцы сообщают о частых задержках маршрута №70. Из-за повышения трафика автобусы отстают от графика на 4-8 минут. Иногда транспортное средство приходится ждать получаса, сообщают подписчики паблика «Типичная Тюмень».
«Я конечно всё понимаю, отставание может быть максимум на 4-8 мин, но это вообще вне рамки. Я сам ждал почти 30 мин автобус, если не больше. Сделайте что-нибудь с этим», - сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Горожане полагают, что из-за предновогодней суеты, весь город в пробках. Ближе к 30 декабря ситуация на дорогах может ухудшиться.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы часто жалуются на движение автобусов №62, №65. В ближайшее время должно поменяться расписание маршрутки №80, в «Тюменьгортрансе» признали проблемы с утренними рейсами.

Тюменские автобусы № 80 перегружены. Их расписание поменяют
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Погода#Водители#Экономика
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