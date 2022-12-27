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Губернатор Тюменской области отказался от предновогоднего общения с гражданами

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI

Александр Моор отказался от предновогоднего общения с тюменцами

По данным информцентра правительства Тюменской области, Александр Моор не будет проводить прямую линию перед Новым годом. В декабре 2021 года он отвечал на вопросы граждан.

Прямая линия с губернатором прошла 21 июня. Год назад она проходила 17 августа и 21 декабря. Большинство вопросов касались тарифов ЖКХ и социальной поддержки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году дефицит регионального бюджета может составить 35 млрд рублей. Частично его перекроют займом в 950 млн рублей (кредитная линия открыта коммерческим банком) и кредитами, которые тюменские организации взяли ещё в 1999 году. В 2022 году дефицит может составить почти 90 млрд рублей, точные цифры станут известны позже.

Крупный дефицит бюджета Тюменской области перекроют долгами из 20-ого века
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#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Новый год 2023#Бюджеты#Александр Мязин
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