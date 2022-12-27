Губернатор Тюменской области отказался от предновогоднего общения с гражданами

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году дефицит регионального бюджета может составить 35 млрд рублей. Частично его перекроют займом в 950 млн рублей (кредитная линия открыта коммерческим банком) и кредитами, которые тюменские организации взяли ещё в 1999 году. В 2022 году дефицит может составить почти 90 млрд рублей, точные цифры станут известны позже.