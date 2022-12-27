Губернатор без прямой линии, платная парковка в Тюмени, суд над антифашистами

Никита Олейник, держался в зале суда более уверенно. По версии следствия он являлся организатором группы. Он поблагодарил за поддержку и сообщил о согласии с ходатайством следствия о продлении содержания под стражей. Его адвокат Ренат Оспанов заявил судье, что согласен с мнением подзащитного. Другой обвиняемый по «Тюменскому делу Даниил Чертыков ждёт результатов экспертизы, чтобы определить свои дальнейшие действия.