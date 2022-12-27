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Губернатор без прямой линии, платная парковка в Тюмени, суд над антифашистами

Сегодня, 16:58
Фото: 1MI

Платная парковка в Тюмени, суд над антифашистами, губернатор без прямой линии

В декабре губернатор Тюменской области не будет проводить прямую линию. Между тем, в конце прошлого года он отвечал на вопросы граждан. Прямая линия с губернатором прошла 21 июня.

Губернатор Моор отказался от предновогоднего общения с тюменцами.

Год назад она проходила 17 августа и 21 декабря. Тогда большинство вопросов касались тарифов ЖКХ и социальной поддержки. В этом году многих интересовал региональный бюджет. В 2023 году его дефицит может составить 35 млрд рублей. Частично его перекроют займом в 950 млн рублей.

В центре Тюмени появятся новые зоны для платной парковки.             

Примерно через месяц (30 января) в областной столице заработают новые платные парковки. Всего будет организовано четыре парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Оплачиваемая стоянка будет доступна в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.

Один час парковки будет стоить 25-30 рублей, они открыты в будние дни с семи до девятнадцати часов.

Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку.

26 декабря в Тюмени прошли заседания суда по делу о тюменских антифашистах. Их обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ (30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына). В тюменском суде избрали меры пресечения для четырёх человек. Они останутся в СИЗО до конца марта.

С подозреваемыми поговорил главред «Нашего города» Максим Карпиков. Юрий Незнамов сообщил, что пока находится в растерянности, «последние пару недель в голове пустота». На вопросы судьи он старался отвечать развернуто, ему помогал адвокат. Несколько ходатайств судья удовлетворила.

Никита Олейник, держался в зале суда более уверенно. По версии следствия он являлся организатором группы. Он поблагодарил за поддержку и сообщил о согласии с ходатайством следствия о продлении содержания под стражей. Его адвокат Ренат Оспанов заявил судье, что согласен с мнением подзащитного. Другой обвиняемый по «Тюменскому делу Даниил Чертыков ждёт результатов экспертизы, чтобы определить свои дальнейшие действия.

Всем фигурантам «Тюменского дела» продлили арест, но они благодарны за поддержку
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Новый год 2023#Бюджеты#Экономика#Дела судебные#Уголовные дела
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