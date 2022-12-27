Гостей ждет увлекательная программа »Берендеево царство» с отгадыванием загадок, решением головоломок, поиском ключей и выполнением заданий. Участников и победителей мероприятия ждут призы и, конечно же, море впечатлений и воспоминаний. Там же можно будет покататься на горке и загадать новогоднее желание. Дети встретят Деда Мороза и Снегурочку и будут водить хоровод вокруг новогодней ёлки.