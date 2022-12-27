Встретить наступление Нового года-2023 многие тюменцы планируют, ориентируясь на традиции китайского гороскопа и его приметы. Согласно им, удача и благополучие в новом году зависят от того, какого цвета одежда выбрана для праздничной ночи, какие блюда включены в новогоднее меню и в какой обстановке будет проводиться сам праздник.
В соответствии с восточным гороскопом наступающий новый год-2023 имеет свой символ — Черный Водяной Кролик. Чтобы понять, как лучше его встретить, стоит обратиться к описанию и характеру этого символа. Черный Водяной Кролик — животное, которое тяготеет к семейной, домашней и спокойной обстановке. И именно в такой атмосфере рекомендуется встречать наступление Нового года-2023.
Стоит тщательно продумать праздничное меню, сервировку стола, цвет скатерти и даже цвет посуды — тоже ориентируясь на предпочтения Черного Водяного Кролика. В меню можно включать следующие блюда:
Черный Водяной Кролик оценит присутствие на праздничном столе блюд китайской кухни. Подавать их желательно в посуде определенного цвета, который соответствует характеру символа года. Оптимальные варианты — посуда, декор черного цвета, синего цвета, темно-серого цвета.
Китайский гороскоп даст ответ и на вопрос, в каком цвете встречать Новый год. Здесь стоит ориентироваться на цвет самого символа — черный. Также удачным выбором станут нарядные платья, костюмы и другие предметы гардероба, выдержанные в следующих цветах:
Подойдут пудровый цвет, фиолетовый цвет, а также лиловый цвет. Можно смело выбирать нарядные платья из блестящих тканей — в данном случае цвет уже не будет иметь принципиального значения.
Встретить наступление Нового года-2023 в Тюмени бюджетно, но весело и так, чтобы новогодняя ночь обязательно запомнилась, можно — для этого достаточно заказать столик в одном из популярных городских ресторанов. Многие из них предлагают недорогие, но интересные и насыщенные программы.
Размах, с которым собираются встретить наступление Нового года-2023 в этом популярном тюменском ресторане, обещает быть серьезным. Разрабатывается интересная шоу-программа праздника, в гости обязательно придут Дед Мороз и Снегурочка. Будут работать фотозоны, оформленные в новогодних цветах, а шеф-повар приготовил для гостей специальное новогоднее меню.
Адрес ресторана: улица Николая Федорова, дом 9.
В тюменском ресторане «Счастье» в новогоднюю ночь планируется яркая и шумная вечеринка. Встретить наступление Нового года-2023 можно будет в настоящей резиденции Деда Мороза. За музыкальное сопровождение будет отвечать диджей, за развлекательную программу — шоу-коллектив.
Адрес ресторана: улица Республики, дом 65.
Те, кто планирует встретить наступление Нового года-2023 в заведении с широким ассортиментом блюд, 31 декабря также могут отправиться в популярный ресторан, где будет проходить тематическая вечеринка, посвященная сказке «Алиса в стране чудес». Гостей ждут развлекательная программа, праздничный ужин и, конечно же, живая музыка.
Адрес ресторана: улица Герцена, дом 63.
Где встретить наступление Нового года-2023 в Тюмени в компании детей? Лучший вариант — база отдыха, где дети смогут весело и активно провести время, побыть на свежем воздухе. Таких мест в Тюмени и рядом с ней немало, и все, что остается, — сделать правильный выбор.
Популярная тюменская база отдыха «Адмирал» находится недалеко от города, добраться до нее можно быстро. Для того чтобы встретить наступление Нового года-2023, это место подходит идеально — насыщенная развлекательная программа, множество интересных развлечений для активного отдыха взрослых и детей, новогодний банкет и многое другое.
Стоимость варьируется и зависит от количества человек, принявших решение встретить наступление Нового года-2023 на базе отдыха, — можно арендовать номер или даже целый коттедж.
Адрес базы отдыха: п. Боровский, Лесной переулок, дом 4, строение 1.
Семейную программу встречи Нового года-2023 для своих гостей подготовила загородная база отдыха «Пруд лесной». В новогоднюю ночь пройдет праздничная программа с банкетом — будет весело и ярко. Гостей ждут традиционные зимние активности, детей — мастер-классы, конкурсы и многое другое.
Адрес базы отдыха: улица Лесной пруд, дом 1.
В дни новогодних каникул с детьми в Тюмени обязательно нужно посетить уникальный музей, который работает в Ялуторовске. Это настоящий исторический комплекс, который будет интересен не только детям, но и взрослым.
Гостей ждет увлекательная программа »Берендеево царство» с отгадыванием загадок, решением головоломок, поиском ключей и выполнением заданий. Участников и победителей мероприятия ждут призы и, конечно же, море впечатлений и воспоминаний. Там же можно будет покататься на горке и загадать новогоднее желание. Дети встретят Деда Мороза и Снегурочку и будут водить хоровод вокруг новогодней ёлки.
Адрес туристического комплекса: город Ялуторовск, улица Ленина, дом 6.
Где лучше всего встретить наступление Нового года-2023 в Тюмени? Об этом стоит спросить у самих горожан, которые точно знают, какие места обязательно нужно посетить либо в новогоднюю ночь, либо в праздничные дни.
Многие жители Тюмени, для того чтобы встретить наступление Нового года-2023, 31 декабря отправятся на набережную Туры. Это современный прогулочный комплекс с несколькими уровнями, где в новогоднюю ночь будут проходить основные городские торжества. Любители активного досуга смогут посетить каток, погулять, полюбоваться на подсвеченную всеми цветами набережную или посидеть в одном из местных кафе.
Излюбленное место для прогулок у жителей Тюмени — Цветной бульвар. К наступлению Нового года-2023 здесь установили арт-объекты разных цветов, построили высокие горки и обустроили настоящий ледяной городок. Детей и взрослых ждут игровые и развлекательные программы.
На Цветном бульваре устанавливается большая елка, украшенная гирляндами разных цветов, эффектными игрушками. Сюда обязательно стоит прийти в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы встретить наступление Нового года-2023 в шумной компании и весело.
Можно также посетить и тюменский парк развлечений с аттракционами, гордость которого — колесо обозрения высотой в 52 см. Кстати, кабинки колеса обозрения в зимнее время обогреваются.
В новогоднюю ночь особенно эффектно будут смотреться уникальные музыкальные часы с подсветкой разными цветами. Диаметр часов — десять метров, вместо цифр на них установлены домики. Каждый час дверцы одного из домиков открываются, и в них можно увидеть героев всеми любимых сказок Пушкина.
Основные уличные гуляния на Новый год 2023 в Тюмени проходят на центральной городской площади 400-летия Тюмени. Здесь установлена самая большая в городе елка, и именно сюда для того, чтобы встретить наступление Нового года-2023, придут и приедут многие жители Тюмени. Будет весело — фейерверки, петарды, танцы, различные мероприятия. На площади уже открыт ледяной городок с фигурами под красивой подсветкой разными цветами, где можно фотографироваться.
Еще одно место уличных гуляний в Тюмени на Новый год — парк «Гилевская роща», где организуются катания на санях, с горок, проводятся развлекательные программы, например новогодние забеги сказочных персонажей, Дедов Морозов.