Дорогой Новый год: сколько стоит Дед Мороз в Тюмени

На портале объявлений «Авито» цены на 20-минутную новогоднюю программу для ребенка на даты с 27 по 30 декабря начинаются от 1 тысячи 800 рублей. В нее входят поздравление от Деда Мороза, знакомство с ребенком, хоровод и песня с новогодней ёлочкой, вручение подарка и фотография.