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Дорогой Новый год: сколько стоит Дед Мороз в Тюмени

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI

Сколько стоит Дед Мороз в Тюмени

В Тюмени в этом году выросли цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки. В среднем стоимость 20-минутного поздравления от новогоднего волшебника увеличилась на 20%.
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Тюмень

На портале объявлений «Авито» цены на 20-минутную новогоднюю программу для ребенка на даты с 27 по 30 декабря начинаются от 1 тысячи 800 рублей. В нее входят поздравление от Деда Мороза, знакомство с ребенком, хоровод и песня с новогодней ёлочкой, вручение подарка и фотография.

Развлекательная программа с развлекательными играми, конкурсами и танцами обойдет не менее, чем в 2500-3000 рублей.

Самые дорогие поздравления от Деда Мороза и Снегурочки будут 31 декабря. В этот день новогодняя программа продолжительностью 20-30 минут заберет из кошелька от 3500 до 4500 рублей.

Впрочем, желающие сэкономить могут заказать даже онлайн поздравление от Дедушки всего за 500 рублей. Правда, его продолжительность не превысит пяти минут.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на сладости, хлеб и молочную продукцию выросли на 10-20%.

 

 

В Тюмени цены на турпутевки взлетели на 58%
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Услуги#Рост цен#Новый год 2023#Тюмень#Тюменская область
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